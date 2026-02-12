Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viettel Post ‘rót’ thêm 100 tỷ đồng vào một công ty con

12-02-2026 - 17:52 PM | Thị trường chứng khoán

Viettel Post dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ của công ty con Logistics Viettel từ 10 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng, tương đương vốn góp thêm 100 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post, MCK: VTP, sàn HoSE) vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Logistics Viettel (công ty con do Viettel Post sở hữu 100% vốn điều lệ).

Cụ thể, Viettel Post dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ của Logistics Viettel từ 10 tỷ đồng lên mức 110 tỷ đồng, tương đương vốn điều lệ tăng thêm là 100 tỷ đồng.

Việc tăng vốn được thực hiện nhằm phục vụ đầu tư 54 xe tải thùng kín 8 tấn và hệ thống camera, thiết bị giám sát hành trình đi kèm thuộc Dự án đầu tư phương tiện vận tải năm 2025 2026 của Logistics Viettel.

Hình thức tăng vốn thông qua góp vốn bằng tiền, từ nguồn TCT chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Viettel Post ‘rót’ thêm 100 tỷ đồng vào một công ty con - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, Viettel Post sẽ thực hiện góp vốn từng lần, theo tiến độ thanh toán tại hợp đồng mua bán giữa Logistics Viettel với nhà thầu của Dự án đầu tư phương tiện vận tải nêu trên (dự kiến từ quý II/2026 đến quý I/2027).

Trong một diễn biến khác, mới đây Viettel Post cũng đã công bố Nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026.

Theo đó, Viettel Post dự kiến chào bán hơn 51,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:42, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 42 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Viettel Post dự kiến thu về gần 511,5 tỷ đồng, số tiền này sẽ được doanh nghiệp sử dụng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên (từ trên xuống dưới) cụ thể như sau:

Viettel Post ‘rót’ thêm 100 tỷ đồng vào một công ty con - Ảnh 2.

Nguồn: VTP

Thời gian dự kiến thực hiện chào bán từ quý II/2026 đến quý IV/2026, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp.

Nếu đợt phát hành cổ phiếu nêu trên thành công, vốn điều lệ của Viettel Post dự kiến tăng vốn điều lệ từ hơn 1.217,8 tỷ đồng lên mức hơn 1.729,3 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.895,6 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 153,3 tỷ đồng, tăng 17,4%.

Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần gần 20.846,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 404,9 tỷ đồng, tăng 5,7%.

Năm 2025, Viettel Post lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt gần 404,9 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp cơ bản đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Viettel Post tăng 18,3% so với đầu năm, lên mức hơn 7.529 tỷ đồng; tổng nợ phải đang ở mức gần 5.760,8 tỷ đồng, tăng 20,6%.


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SSI Research: Việt Nam có khả năng được MSCI đưa vào Watchlist nâng hạng vào tháng 6 này

SSI Research: Việt Nam có khả năng được MSCI đưa vào Watchlist nâng hạng vào tháng 6 này Nổi bật

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ Nổi bật

Facebook tích xanh của ông Trịnh Văn Quyết thông báo tặng quà cho gần 3 triệu người, Bamboo Airways nói gì?

Facebook tích xanh của ông Trịnh Văn Quyết thông báo tặng quà cho gần 3 triệu người, Bamboo Airways nói gì?

17:51 , 12/02/2026
Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 130 tỷ phiên 12/2, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 130 tỷ phiên 12/2, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

17:51 , 12/02/2026
Một công ty đa ngành vừa bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì “ém” thông tin kinh doanh, trái phiếu

Một công ty đa ngành vừa bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì “ém” thông tin kinh doanh, trái phiếu

17:50 , 12/02/2026
Phiên 12/2: Khối ngoại tiếp tục "gom hàng", tung hơn 200 tỷ mua một cổ phiếu bluechip

Phiên 12/2: Khối ngoại tiếp tục "gom hàng", tung hơn 200 tỷ mua một cổ phiếu bluechip

15:45 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên