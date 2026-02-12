Viettel Post ‘rót’ thêm 100 tỷ đồng vào một công ty con

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post, MCK: VTP, sàn HoSE) vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Logistics Viettel (công ty con do Viettel Post sở hữu 100% vốn điều lệ).

Cụ thể, Viettel Post dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ của Logistics Viettel từ 10 tỷ đồng lên mức 110 tỷ đồng, tương đương vốn điều lệ tăng thêm là 100 tỷ đồng.

Việc tăng vốn được thực hiện nhằm phục vụ đầu tư 54 xe tải thùng kín 8 tấn và hệ thống camera, thiết bị giám sát hành trình đi kèm thuộc Dự án đầu tư phương tiện vận tải năm 2025 2026 của Logistics Viettel.

Hình thức tăng vốn thông qua góp vốn bằng tiền, từ nguồn TCT chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo kế hoạch, Viettel Post sẽ thực hiện góp vốn từng lần, theo tiến độ thanh toán tại hợp đồng mua bán giữa Logistics Viettel với nhà thầu của Dự án đầu tư phương tiện vận tải nêu trên (dự kiến từ quý II/2026 đến quý I/2027).

Trong một diễn biến khác, mới đây Viettel Post cũng đã công bố Nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026.

Theo đó, Viettel Post dự kiến chào bán hơn 51,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:42, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 42 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Viettel Post dự kiến thu về gần 511,5 tỷ đồng, số tiền này sẽ được doanh nghiệp sử dụng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên (từ trên xuống dưới) cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến thực hiện chào bán từ quý II/2026 đến quý IV/2026, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp.

Nếu đợt phát hành cổ phiếu nêu trên thành công, vốn điều lệ của Viettel Post dự kiến tăng vốn điều lệ từ hơn 1.217,8 tỷ đồng lên mức hơn 1.729,3 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.895,6 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 153,3 tỷ đồng, tăng 17,4%.

Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần gần 20.846,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 404,9 tỷ đồng, tăng 5,7%.

Năm 2025, Viettel Post lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt gần 404,9 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp cơ bản đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Viettel Post tăng 18,3% so với đầu năm, lên mức hơn 7.529 tỷ đồng; tổng nợ phải đang ở mức gần 5.760,8 tỷ đồng, tăng 20,6%.



