Một công ty đa ngành vừa bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì “ém” thông tin kinh doanh, trái phiếu

Ngày 12/02/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 111/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Phân phối HDE. Địa chỉ trụ sở chính đặt tại Tầng 8, 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Cụ thể, HDE bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025; Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2024, bán niên 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên 2025; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024, bán niên 2025.

Trước đó, vào ngày 06/03/2023, HDE đã phát hành lô trái phiếu HDECH2325001 với giá trị 45 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Đến kỳ đáo hạn vào ngày 06/03/2025.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, lô trái phiếu HDECH2325001 vẫn chưa được ghi nhận tất toán theo kỳ hạn.

Được biết, CTCP Phân phối HDE được thành lập vào ngày 29/11/2010, trụ sở tại phường Cầu Giấy, Hà Nội. Người đại diện pháp luật là doanh nhân Bùi Thanh Sơn.

Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; cắt tạo dáng và hoàn thiện đá. Ngoài ra, HDE cũng hoạt động trong mảng kinh doanh cây ăn quả...