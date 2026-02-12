Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty đa ngành vừa bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì “ém” thông tin kinh doanh, trái phiếu

12-02-2026 - 17:50 PM | Thị trường chứng khoán

Một công ty đa ngành vừa bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì “ém” thông tin kinh doanh, trái phiếu

UBCKNN vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với HDE số tiền 92,5 triệu đồng vì lỗi “ém” thông tin kinh doanh, trái phiếu.

Ngày 12/02/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 111/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Phân phối HDE. Địa chỉ trụ sở chính đặt tại Tầng 8, 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Cụ thể, HDE bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025; Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2024, bán niên 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên 2025; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024, bán niên 2025.

Trước đó, vào ngày 06/03/2023, HDE đã phát hành lô trái phiếu HDECH2325001 với giá trị 45 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Đến kỳ đáo hạn vào ngày 06/03/2025.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, lô trái phiếu HDECH2325001 vẫn chưa được ghi nhận tất toán theo kỳ hạn.

Được biết, CTCP Phân phối HDE được thành lập vào ngày 29/11/2010, trụ sở tại phường Cầu Giấy, Hà Nội. Người đại diện pháp luật là doanh nhân Bùi Thanh Sơn.

Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; cắt tạo dáng và hoàn thiện đá. Ngoài ra, HDE cũng hoạt động trong mảng kinh doanh cây ăn quả...

Theo Việt Hưng

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
UBCKNN, phạt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SSI Research: Việt Nam có khả năng được MSCI đưa vào Watchlist nâng hạng vào tháng 6 này

SSI Research: Việt Nam có khả năng được MSCI đưa vào Watchlist nâng hạng vào tháng 6 này Nổi bật

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ Nổi bật

Phiên 12/2: Khối ngoại tiếp tục "gom hàng", tung hơn 200 tỷ mua một cổ phiếu bluechip

Phiên 12/2: Khối ngoại tiếp tục "gom hàng", tung hơn 200 tỷ mua một cổ phiếu bluechip

15:45 , 12/02/2026
Chủ tịch Coteccons: Công nhân xây dựng là những người 'không nhớ mặt đặt tên'

Chủ tịch Coteccons: Công nhân xây dựng là những người 'không nhớ mặt đặt tên'

14:19 , 12/02/2026
Chứng khoán DSC bị xử phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Chứng khoán DSC bị xử phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn

13:35 , 12/02/2026
Quỹ SPDR vừa mua thêm hàng tấn vàng chỉ trong một ngày

Quỹ SPDR vừa mua thêm hàng tấn vàng chỉ trong một ngày

11:30 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên