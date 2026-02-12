Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên 12/2: Khối ngoại tiếp tục "gom hàng", tung hơn 200 tỷ mua một cổ phiếu bluechip

12-02-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên 12/2: Khối ngoại tiếp tục "gom hàng", tung hơn 200 tỷ mua một cổ phiếu bluechip

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 346 tỷ đồng.

Tâm lý thị trường cải thiện trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, VN-Index duy trì đà bứt phá trong phiên 12/2. Chốt phiên chỉ số tăng 17,24 điểm lên 1.814 điểm. Thanh khoản giảm mạnh với giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 16.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 346 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 342 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 201 tỷ đồng. Theo sau, GMD và FUEVFVND là mã tiếp theo được gom mạnh 115 tỷ đồng và 83 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, ACB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 136 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VCB và GAS cũng bị "xả" 93 tỷ đồng và 42 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 10 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 8 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, C69, DL1.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 13 tỷ đồng; theo sau TNG bị bán 2 tỷ, VFS, PVB, VC3 bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại mua 1 tỷ đồng. Theo sau, ACV và SAS cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, DDV bị khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại HNG, HPP,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SSI Research: Việt Nam có khả năng được MSCI đưa vào Watchlist nâng hạng vào tháng 6 này

SSI Research: Việt Nam có khả năng được MSCI đưa vào Watchlist nâng hạng vào tháng 6 này Nổi bật

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ Nổi bật

Chủ tịch Coteccons: Công nhân xây dựng là những người 'không nhớ mặt đặt tên'

Chủ tịch Coteccons: Công nhân xây dựng là những người 'không nhớ mặt đặt tên'

14:19 , 12/02/2026
Chứng khoán DSC bị xử phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Chứng khoán DSC bị xử phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn

13:35 , 12/02/2026
Quỹ SPDR vừa mua thêm hàng tấn vàng chỉ trong một ngày

Quỹ SPDR vừa mua thêm hàng tấn vàng chỉ trong một ngày

11:30 , 12/02/2026
Cổ đông VPS chốt phương án phát hành 913 triệu cổ phiếu thưởng

Cổ đông VPS chốt phương án phát hành 913 triệu cổ phiếu thưởng

11:30 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên