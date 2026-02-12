Phiên 12/2: Khối ngoại tiếp tục "gom hàng", tung hơn 200 tỷ mua một cổ phiếu bluechip

Tâm lý thị trường cải thiện trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, VN-Index duy trì đà bứt phá trong phiên 12/2. Chốt phiên chỉ số tăng 17,24 điểm lên 1.814 điểm. Thanh khoản giảm mạnh với giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 16.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 346 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 342 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 201 tỷ đồng. Theo sau, GMD và FUEVFVND là mã tiếp theo được gom mạnh 115 tỷ đồng và 83 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, ACB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 136 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VCB và GAS cũng bị "xả" 93 tỷ đồng và 42 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 10 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 8 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, C69, DL1.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 13 tỷ đồng; theo sau TNG bị bán 2 tỷ, VFS, PVB, VC3 bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại mua 1 tỷ đồng. Theo sau, ACV và SAS cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, DDV bị khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại HNG, HPP,...