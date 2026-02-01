Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ

Theo báo cáo tháng 1 mới công bố, Pyn Elite Fund tiếp tục tăng mạnh tỷ trọng FPT lên mức 13,6% - cao thứ 2 trong danh mục chỉ kém Sacombank (STB). Tại thời điểm cuối tháng 1, tổng tài sản quản lý của quỹ ngoại này lên đến hơn 990 triệu EUR (30.000 tỷ đồng ~1,2 tỷ USD). Ước tính, Pyn Elite Fund đang nắm khoảng 40 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng giá trị hơn 4.100 tỷ đồng.

Cổ phiếu FPT trở lại top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ vào tháng 10 năm ngoái với tỷ trọng 6% tại ngày cuối tháng. Kể từ đó, Pyn Elite Fund đã liên tục mua thêm cổ phiếu công nghệ này. Động thái cho thấy sự thay đổi lớn trong góc nhìn của quỹ ngoại này đối với FPT.

Trước đó, Pyn Elite Fund đã thoái vốn khỏi FPT vào năm 2024 khi giá cổ phiếu đạt đỉnh. Đến tháng 3/2025, trong thư gửi nhà đầu tư, ông Petri Deryng – người đứng đầu Pyn Elite Fund còn cảnh báo về nguy cơ bong bóng công nghệ, so sánh tình hình thời điểm đó với bong bóng dot-com những năm 2000.

Pyn Elite Fund cho biết, dù thoái vốn nhưng vẫn theo dõi FPT và quyết định gom mạnh cổ phiếu này khi nhận thấy các chỉ số gần đây đã khả quan hơn, đặc biệt là chỉ tiêu backlog. Doanh thu ký mới cả năm 2025 đạt 40.636 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với năm trước. Trong năm ngoái, FPT thắng thầu 26 dự án lớn với quy mô trên 10 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

FPT cũng là một trong những cổ phiếu đóng góp lớn vào hiệu suất của Pyn Elite Fund trong tháng đầu năm 2026, bên cạnh STB, TCX và MBB. Trong tháng 1, quỹ đạt hiệu suất 7,1% - mức cao nhất trong vòng 5 tháng và vượt trội so với VN-Index (tăng 2,5%). Chỉ số khởi đầu năm 2026 mạnh mẽ bất chấp sự suy yếu của cổ phiếu nhóm Vingroup.

Kết quả phản ánh tăng trưởng GDP mạnh mẽ 8% của Việt Nam. Tổng lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HoSE tăng vọt 44% so với cùng kỳ năm trước trong quý 4/2025, nâng tăng trưởng lợi nhuận cả năm 2025 lên 27% so với cùng kỳ năm trước, so với 17% năm 2024. Thanh khoản cải thiện đáng kể với giá trị giao dịch bình quân hàng ngàytăng 47% so với tháng trước.

Đại hội Đảng đã đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP đột phá 10% mỗi năm cho giai đoạn 2026-2030, được thúc đẩy bởi quá trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nhanh chóng và cải cách thể chế.

Trong tháng 1, nền kinh tế thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với sản xuất công nghiệp tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và vốn FDI giải ngân tăng 11,3%. Lượng khách du lịch quốc tế tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái và 21% so với tháng trước, đạt mức cao kỷ lục 2,45 triệu lượt khách trong tháng 1. Lạm phát tiếp tục giảm xuống còn 2,53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp nối Nghị quyết 68 về phát triển khu vực tư nhân được ban hành năm ngoái, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 79 nhằm thúc đẩy tăng trưởng khu vực nhà nước bằng cách tạo ra các cơ chế mới để giải phóng nguồn lực của các doanh nghiệp nhà nước. Theo Pyn Elite Fund, nghị quyết mới về phát triển FDI và thu hút đầu tư cũng sắp được ban hành, dự kiến sẽ giải phóng dòng vốn và củng cố triển vọng tăng trưởng.