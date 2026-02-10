Quỹ bạc lớn nhất thế giới ngừng bán ra

Theo cập nhật mới nhất từ muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) đã ngừng bán ra trong ngày 9/2. Theo đó quỹ nắm giữ khoảng 16,2 nghìn tấn, giá trị khoảng 41,83 tỷ USD.

Trước đó, quỹ này đã bán bớt khoảng 360 tấn bạc trong 4 ngày liên tiếp, với tổng giá trị khoảng 928 triệu USD.

Động thái ngừng bán ra của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc có dấu hiệu phục hồi sau quãng trượt dài từ đỉnh lịch sử. Phiên 9/2, bạc trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng tới gần 7% trong phiên, đưa giá bạc trở lại mốc 82,23 USD/ounce.

Trên thực tế, đà suy yếu của đồng USD cùng với những kỳ vọng của thị trường về dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ tại Mỹ đã trở thành lực đỡ quan trọng hỗ trợ giá bạc trong phiên.

Cùng với đó, tâm điểm của thị trường trong tuần này đang đổ dồn vào các báo cáo vĩ mô quan trọng của Mỹ, bao gồm dữ liệu việc làm và lạm phát. Đây là những biến số then chốt quyết định lộ trình điều hành chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Một trong những yếu tố quan trọng khác giúp giá bạc hồi phục được đánh giá tích cực nằm ở đặc tính “kép” của kim loại này. Không giống vàng – chủ yếu đóng vai trò tài sản trú ẩn, bạc vừa mang tính chất của kim loại quý, vừa là nguyên liệu thiết yếu trong nhiều ngành sản xuất công nghiệp.

Song song đó, khi thị trường tài chính đối mặt nhiều bất định, dòng tiền tìm đến các tài sản phòng vệ như vàng và bạc thường gia tăng. Điều này giúp bạc trở nên hấp dẫn hơn so với nhiều loại tài sản rủi ro khác.

Dù vậy, diễn biến này vẫn có thể là trạng thái hồi phục kỹ thuật sau khi bạc trải qua đợt giảm sâu. Trong một báo cáo vừa được công bố vào cuối ngày thứ Năm tuần trước (5/2), các chiến lược gia của UBS cảnh báo rằng sự biến động cực đoan tiềm ẩn rủi ro đối với các vị thế ngắn hạn. “Với việc biến động giá bạc trong một tháng hiện đã vượt quá 100%, giá có thể trải qua những biến động mạnh trong ngắn hạn”, các chiến lược gia này cho biết.

UBS cũng cảnh báo, nếu không có nhu cầu đầu tư bền vững, giá bạc sẽ khó có thể duy trì trên mức 85 USD/oz.