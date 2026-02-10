Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 10/2: Khối ngoại "tung" gần 1.000 tỷ đồng mua ròng, đột biến tại một mã ngân hàng

10-02-2026 - 16:10 PM | Thị trường chứng khoán

Ở chiều ngược lại, lực bán ròng tập trung vào nhóm vốn hóa lớn khi VCB bị xả mạnh nhất với khoảng 224 tỷ đồng, kế đến là BID (xấp xỉ 167 tỷ) và FPT (khoảng 132 tỷ).

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch 10/2 khá ảm đạm. Dù VN-Index giảm nhẹ chưa đầy 1 điểm, về mốc 1.754 điểm song độ rộng nghiêng hoàn toàn về bên bán. Riêng nhóm VN30 ghi nhận 16 mã giảm, trong đó có 4 mã giảm kịch sàn. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt mức thấp 23.600 tỷ đồng.﻿

Điểm tích cực là khối ngoại trở lại mua ròng tích cực 959 tỷ đồng trên toàn thị trường, chấm dứt chuỗi bán ròng liên tiếp trước đó.

﻿Trên HoSE, khối ngoại mua ròng khoảng 761 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MBB dẫn đầu với giá trị mua ròng khoảng 572 tỷ đồng, theo sau là VIC (khoảng 210 tỷ) và MWG (xấp xỉ 200 tỷ). Hai mã DCM (khoảng 82 tỷ) và DPM (khoảng 74 tỷ) cũng nằm trong nhóm được khối ngoại gom ròng mạnh.

Ở chiều ngược lại, lực bán ròng tập trung vào nhóm vốn hóa lớn khi VCB bị xả mạnh nhất với khoảng 224 tỷ đồng, kế đến là BID (xấp xỉ 167 tỷ) và FPT (khoảng 132 tỷ). Hai mã còn lại trong top 5 bán ròng là ACB (gần 125 tỷ) và HPG (xấp xỉ 107 tỷ).

Phiên 10/2: Khối ngoại "tung" gần 1.000 tỷ đồng mua ròng, đột biến tại một mã ngân hàng- Ảnh 1.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 146 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại PVS với khoảng 90 tỷ đồng, theo sau là IDC (xấp xỉ 63 tỷ) và TNG (khoảng 5 tỷ).

Ở chiều bán, CEO bị bán ròng mạnh nhất với gần 3 tỷ đồng, tiếp đến là HUT (khoảng 2 tỷ) và SHS (xấp xỉ 1,8 tỷ). Hai mã còn lại trong nhóm bán ròng đáng chú ý là VC3 (khoảng 1,6 tỷ) và NTP (xấp xỉ 1,5 tỷ).

Phiên 10/2: Khối ngoại "tung" gần 1.000 tỷ đồng mua ròng, đột biến tại một mã ngân hàng- Ảnh 2.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng khoảng 51 tỷ đồng

Ở chiều mua, cổ phiếu ACV dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 42 tỷ đồng, theo sau là QNS (khoảng 8 tỷ) và F88 (xấp xỉ 4 tỷ).

Ở chiều ngược lại, DDV bị bán ròng mạnh nhất với gần 4 tỷ đồng, tiếp đến là MSR (khoảng 0,3 tỷ), trong khi các mã VEA, PAS và VLC ghi nhận mức bán ròng nhẹ quanh 0,1 tỷ đồng.

Phiên 10/2: Khối ngoại "tung" gần 1.000 tỷ đồng mua ròng, đột biến tại một mã ngân hàng- Ảnh 3.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Ngọc Ly

