Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất ngờ: Ông Trịnh Văn Quyết lần đầu đăng trạng thái sau 4 năm

09-02-2026 - 21:25 PM | Thị trường chứng khoán

Bất ngờ: Ông Trịnh Văn Quyết lần đầu đăng trạng thái sau 4 năm

Ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ mang tin vui cho gần 3 triệu người.

Sau hơn bốn năm gần như im lặng trên mạng xã hội và vắng mặt trước công chúng, ông Trịnh Văn Quyết – người sáng lập Tập đoàn FLC và Bamboo Airways – mới đây đã đăng tải một dòng trạng thái trên Facebook, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dư luận. Nội dung bài đăng là lời chúc mừng Tết, thông báo tặng thêm một năm hiệu lực thẻ hội viên Bamboo Club cho gần 3 triệu hội viên và gửi lời cảm ơn đến khách hàng, đánh dấu động thái gắn kết lại với cộng đồng sau nhiều biến cố cá nhân và doanh nghiệp.

Nguyên văn chia sẻ của ông Trịnh Văn Quyết (Facebook Trinh Văn Quyet):

" Mến chào các bạn

Nhân dịp Tết đang đến, Xuân đang về, Bamboo Airways chúng tôi mong được gửi tặng tất cả các Quý Hội viên của hãng một món quà Tết nhỏ.

Chúng tôi xin được dành tặng gần 3 triệu Quý Hội viên của hãng thêm một năm hiệu lực cho tất cả các hạng thẻ mà Quý Hội viên đang sở hữu.

(Ví dụ nếu hạn thẻ của Quý Hội viên là 31/10/2026 thì hạn mới sẽ là 31/10/2027).

Việc gia hạn thẻ sẽ được hệ thống Bamboo Airways thực hiện và thông báo tự động, giúp các bạn tiếp tục sử dụng những quyền lợi ưu tiên mà không cần phải làm bất cứ thủ tục nào.

Chúng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng những tình cảm gắn bó mà Quý khách đã, đang và vẫn dành cho Bamboo suốt những năm qua!

Rất mong được phục vụ Quý khách tốt nhất trên những chuyến bay!"

Ông Trịnh Văn Quyết từng là nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh Việt Nam trước khi bị bắt vào tháng 3/2022 liên quan thao túng thị trường chứng khoán. Gần đây, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thi hành án, ông Quyết không chỉ trên mạng xã hội mà còn tại các hoạt động đối ngoại doanh nghiệp. Cuối tháng 1/2026, ông Trịnh Văn Quyết đã xuất hiện tại buổi làm việc giữa Tập đoàn FLC, Hãng hàng không Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh FLC và Bamboo Airways đang trong giai đoạn tái cơ cấu sau các năm trầm lắng, nỗ lực hồi phục sau nhiều biến cố. Bamboo Airways hiện được FLC đưa về quản trị và từng bước triển khai kế hoạch phát triển trở lại trên thị trường hàng không.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch sử cho thấy Bitcoin và tài sản rủi ro thường suy yếu theo chu kỳ 4 năm, 2026 có lặp lại kịch bản cũ?

Lịch sử cho thấy Bitcoin và tài sản rủi ro thường suy yếu theo chu kỳ 4 năm, 2026 có lặp lại kịch bản cũ? Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 9/2– 13/2: Một "ông lớn" sắp chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 9/2– 13/2: Một "ông lớn" sắp chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức Nổi bật

Các tổ công tác đồng loạt khám xét nhiều kho hàng, bắt giữ bà chủ Lê Thị Kim Tuyến và 3 người

Các tổ công tác đồng loạt khám xét nhiều kho hàng, bắt giữ bà chủ Lê Thị Kim Tuyến và 3 người

17:06 , 09/02/2026
Phiên 9/2: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược chiều tung gần 200 tỷ gom một cổ phiếu ngân hàng

Phiên 9/2: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược chiều tung gần 200 tỷ gom một cổ phiếu ngân hàng

15:45 , 09/02/2026
Coteccons hoàn tất phát hành trái phiếu ra công chúng, huy động 1.400 tỷ đồng

Coteccons hoàn tất phát hành trái phiếu ra công chúng, huy động 1.400 tỷ đồng

14:16 , 09/02/2026
Nhiều doanh nghiệp, ngân hàng chốt ngày đại hội cổ đông

Nhiều doanh nghiệp, ngân hàng chốt ngày đại hội cổ đông

11:38 , 09/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên