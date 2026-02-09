Bất ngờ: Ông Trịnh Văn Quyết lần đầu đăng trạng thái sau 4 năm

Sau hơn bốn năm gần như im lặng trên mạng xã hội và vắng mặt trước công chúng, ông Trịnh Văn Quyết – người sáng lập Tập đoàn FLC và Bamboo Airways – mới đây đã đăng tải một dòng trạng thái trên Facebook, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dư luận. Nội dung bài đăng là lời chúc mừng Tết, thông báo tặng thêm một năm hiệu lực thẻ hội viên Bamboo Club cho gần 3 triệu hội viên và gửi lời cảm ơn đến khách hàng, đánh dấu động thái gắn kết lại với cộng đồng sau nhiều biến cố cá nhân và doanh nghiệp.

Nguyên văn chia sẻ của ông Trịnh Văn Quyết (Facebook Trinh Văn Quyet):

" Mến chào các bạn

Nhân dịp Tết đang đến, Xuân đang về, Bamboo Airways chúng tôi mong được gửi tặng tất cả các Quý Hội viên của hãng một món quà Tết nhỏ.

Chúng tôi xin được dành tặng gần 3 triệu Quý Hội viên của hãng thêm một năm hiệu lực cho tất cả các hạng thẻ mà Quý Hội viên đang sở hữu.

(Ví dụ nếu hạn thẻ của Quý Hội viên là 31/10/2026 thì hạn mới sẽ là 31/10/2027).

Việc gia hạn thẻ sẽ được hệ thống Bamboo Airways thực hiện và thông báo tự động, giúp các bạn tiếp tục sử dụng những quyền lợi ưu tiên mà không cần phải làm bất cứ thủ tục nào.

Chúng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng những tình cảm gắn bó mà Quý khách đã, đang và vẫn dành cho Bamboo suốt những năm qua!

Rất mong được phục vụ Quý khách tốt nhất trên những chuyến bay!"

Ông Trịnh Văn Quyết từng là nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh Việt Nam trước khi bị bắt vào tháng 3/2022 liên quan thao túng thị trường chứng khoán. Gần đây, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thi hành án, ông Quyết không chỉ trên mạng xã hội mà còn tại các hoạt động đối ngoại doanh nghiệp. Cuối tháng 1/2026, ông Trịnh Văn Quyết đã xuất hiện tại buổi làm việc giữa Tập đoàn FLC, Hãng hàng không Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh FLC và Bamboo Airways đang trong giai đoạn tái cơ cấu sau các năm trầm lắng, nỗ lực hồi phục sau nhiều biến cố. Bamboo Airways hiện được FLC đưa về quản trị và từng bước triển khai kế hoạch phát triển trở lại trên thị trường hàng không.