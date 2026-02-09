Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Coteccons hoàn tất phát hành trái phiếu ra công chúng, huy động 1.400 tỷ đồng

09-02-2026 - 14:16 PM | Thị trường chứng khoán

Coteccons hoàn tất phát hành trái phiếu ra công chúng, huy động 1.400 tỷ đồng

Theo công bố của doanh nghiệp, nguồn vốn phục vụ vốn lưu động và các dự án trọng điểm. SSI là đơn vị đồng hành thương vụ với vai trò tư vấn và phân phối.

CTCP Xây dựng Coteccons công bố hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, với 14 triệu trái phiếu được phân phối hết, tổng giá trị huy động 1.400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm.

SSI đã đồng hành thương vụ này với vai trò tư vấn và phân phối, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai giao dịch theo đúng quy trình chào bán ra công chúng và kết nối hiệu quả với nhà đầu tư.

Với nền tảng phân phối đa kênh và năng lực tư vấn thị trường vốn, SSI tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các hoạt động huy động vốn chuẩn mực, hướng tới đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam thông qua các giao dịch công khai, minh bạch và nâng chuẩn quản trị.

Trước đó trong tháng 1/2026, SSI cũng đồng hành cùng BIDV trong thương vụ phát hành riêng lẻ khoảng 10.000 tỷ đồng với vai trò tư vấn cấu trúc và kết nối nhà đầu tư, với sự tham gia của 33 nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước. Chuỗi giao dịch ngay đầu năm 2026 này cho thấy nhu cầu huy động vốn trên thị trường vốn đang gia tăng và năng lực của SSI trong việc triển khai các giải pháp huy động vốn.

Trao đổi về các giao dịch, ông Thomas Nguyễn – Giám đốc Thị trường Nước ngoài chia sẻ: “Chuỗi thương vụ gần đây – từ phát hành riêng lẻ của BIDV đến đợt chào bán trái phiếu ra công chúng của Coteccons – cho thấy nền tảng dẫn dắt thị trường của SSI, năng lực toàn diện trong việc cấu trúc và phân phối các giao dịch trên cả thị trường cổ phiếu lẫn thu nhập cố định, cùng mạng lưới nhà đầu tư mạnh trong nước và quốc tế. Ngày càng nhiều khách hàng toàn cầu và trong nước lựa chọn SSI là đối tác ưu tiên.”

Long Sơn

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch sử cho thấy Bitcoin và tài sản rủi ro thường suy yếu theo chu kỳ 4 năm, 2026 có lặp lại kịch bản cũ?

Lịch sử cho thấy Bitcoin và tài sản rủi ro thường suy yếu theo chu kỳ 4 năm, 2026 có lặp lại kịch bản cũ? Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 9/2– 13/2: Một "ông lớn" sắp chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 9/2– 13/2: Một "ông lớn" sắp chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức Nổi bật

Nhiều doanh nghiệp, ngân hàng chốt ngày đại hội cổ đông

Nhiều doanh nghiệp, ngân hàng chốt ngày đại hội cổ đông

11:38 , 09/02/2026
"Cá voi" Bitcoin vừa lập kỷ lục chưa từng có

"Cá voi" Bitcoin vừa lập kỷ lục chưa từng có

11:22 , 09/02/2026
VinFast miễn phí sạc cho khách mua xe đến năm 2029

VinFast miễn phí sạc cho khách mua xe đến năm 2029

10:44 , 09/02/2026
GELEX tiếp tục bắt tay Frasers Property làm các dự án “khủng” tại Hải Phòng, Đồng Nai

GELEX tiếp tục bắt tay Frasers Property làm các dự án “khủng” tại Hải Phòng, Đồng Nai

10:28 , 09/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên