Nhiều doanh nghiệp, ngân hàng chốt ngày đại hội cổ đông

Tuần này có 7 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Đáng chú ý, cả 7 công ty này đều trả cổ tức bằng tiền, mức cao nhất là 12% và thấp nhất là 1,5%.

Bắt đầu từ tháng 4

Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), 24/2 là ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán: GEX). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/2. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 1/4 tại Hà Nội.

Tập đoàn Gelex dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 1/4 tại Hà Nội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Gelex dự kiến thông qua báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, báo cáo về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026, báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025, tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025, các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031...

Tương tự, HoSE cũng vừa có thông báo, 10/3 là ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP FPT (mã chứng khoán: FPT). Tỷ lệ thực hiện quyền là 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến ngày 16/4 tại FPT Tower ở Hà Nội nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.

Ở lĩnh vực ngân hàng, nhiều nhà băng đã lên kế hoạch đại hội cổ đông sớm. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Quân đội (mã chứng khoán: MBB) chốt ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 18/3. Thời gian họp dự kiến vào ngày 18/4 tại Hà Nội.

Tại kỳ họp này, MBB dự kiến trình cổ đông kế hoạch triển khai công tác ứng cử, đề cử và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự là 24/2.

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) chốt ngày đăng ký cuối cùng là 2/3 và dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 9/4 tại TPHCM. Nội dung đại hội xoay quanh các báo cáo hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành. Kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025, phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu…

ABBank dự kiến đại hội cổ đông thường niên 2026 vào ngày 31/3 tại Hà Nội.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB) thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội là 27/2, với thời gian họp dự kiến vào ngày 31/3 tại Hà Nội. Tại đại hội, ABBank dự kiến trình cổ đông các nội dung liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, phương án tăng vốn điều lệ, kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABB trên HoSE, cùng các vấn đề về phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - mã chứng khoán: NVB) chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông thường niên 2026 là 2/3. Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - mã chứng khoán: NAB) đã chốt ngày 23/2 là thời điểm đăng ký cuối cùng để cổ đông tham dự đại hội.

76 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ

HoSE ra thông báo đưa 2 mã cổ phiếu GEL của Công ty CP Hạ tầng Gelex và HPA của Công ty CP Nông nghiệp Hòa Phát vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân, cả 2 doanh nghiệp đều có thời gian niêm yết dưới 6 tháng, chưa đủ điều kiện giao dịch margin theo quy định.

Cả HPA và GEL đều là tân binh trên sàn HoSE, mới niêm yết và giao dịch chính thức vào ngày 6/2. Hiện, danh sách chứng khoán không được giao dịch margin trên HoSE gồm 76 mã cổ phiếu, trong đó có 16 mã cổ phiếu chưa đủ thời gian niêm yết do mới lên sàn.

Công ty CP Nông nghiệp Hòa Phát không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do niêm yết dưới 6 tháng.

Ông Nguyễn Mạnh Tường - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) - đã mua vào 144.400 cổ phiếu MSH trong tổng số gần 1,2 triệu cổ phiếu đã đăng ký trong thời gian từ 12/1-6/2. Lý do không hoàn tất giao dịch không được công bố. Sau giao dịch, ông Tường nâng sở hữu lên 2,09 triệu cổ phiếu, tương đương 1,86% vốn MSH.

Mới đây, May Sông Hồng đã quyết định miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc đối với ông Bùi Quang Việt. Sau khi bị miễn nhiệm, ông Việt giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của May Sông Hồng. Ngoài ra, May Sông Hồng cũng quyết định bổ nhiệm ông Frank Lignini (quốc tịch Pháp) vào vị trí tổng giám đốc.

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã chứng khoán: VSH) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng. Ước tính, VSH sẽ chi hơn 236 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này. Trước đó, VSH đã lần lượt tạm ứng đợt 1 vào tháng 9/2025 và đợt 2 vào tháng 12/2025, tỷ lệ đều là 10%.

Vào ngày 12/2, Công ty CP Công trình Đô thị Sóc Trăng (mã chứng khoán: USD) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 15,2%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 27/2. Với 5,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, USD sẽ chi khoảng hơn 8,5 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.