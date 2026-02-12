Quỹ SPDR vừa mua thêm hàng tấn vàng chỉ trong một ngày

Theo cập nhật từ muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua thêm 2 tấn vàng trong ngày 11/2, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.081 tấn. SPDR do State Street Global Advisors quản lý – tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý đầu tư tổ chức tập trung vào chỉ số vốn cổ phần và tiền mặt.

Động thái mua ròng của SPDR diễn ra trong ngày giá vàng thế giới hồi phục. Cụ thể, giá vàng thế giới chốt phiên 11/2 tăng 1,2% lên 5.085 USD/ounce, thậm chí có thời điểm giá vàng vọt lên mốc 5.117 USD/oz.

Sang phiên sáng 12/2, giá kim loại quý này đang giao dịch quanh mốc 5.056 USD/oz, giảm nhẹ 0,6% so với phiên liền trước. Như vậy, giá vàng thế giới đã di chuyển quanh vùng 5.000-5.100 USD/ounce trong khoảng 4 phiên liên tiếp, qua đó dần hình thành mặt bằng giá với cho tài sản này sau giai đoạn tăng phi mã từ đầu năm.

Thị trường kim loại quý nhìn chung đang ổn định hơn nhờ đồng USD có dấu hiệu suy yếu. Trong một diễn biến mới đây, số liệu tăng trưởng việc làm tại Mỹ bất ngờ tăng tốc trong tháng 1, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%, những tín hiệu cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định.

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 11/2, số việc làm phi nông nghiệp tăng 130.000 trong tháng 1, cao hơn nhiều so với mức dự báo 55.000 của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Dữ liệu mới càng củng cố dự đoán của các nhà giao dịch rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục giữ nguyên lãi suất vào tháng 3 và tiến hành cắt giảm vào tháng 6.

Có thể thấy rằng, nhiều yếu tố từng hỗ trợ xu hướng giá vàng tăng vẫn còn hiện hữu, bao gồm rủi ro địa chính trị gia tăng, hoạt động mua vào mạnh của các ngân hàng trung ương và môi trường lãi suất thấp .

"Đợt biến động gần đây khiến nhiều người đặt câu hỏi về vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn trước rủi ro địa chính trị và biến động thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng những lo ngại này là thái quá và đà tăng của vàng sẽ sớm quay trở lại", ông Mark Haefele, Giám đốc đầu tư mảng quản lý tài sản toàn cầu của UBS Group AG, viết trong một báo cáo.

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng và tổ chức quản lý tài sản, trong đó có Deutsche Bank AG và Goldman Sachs Group cũng ủng hộ triển vọng phục hồi của vàng. BNP dự báo giá vàng có thể lên 6.000 USD /ounce và cho rằng đợt tăng giá hiện nay là “hợp lý”.

Còn theo báo cáo mới của UOB (Singapore), dù giá vàng đang biến động mạnh trong ngắn hạn, kim loại quý này vẫn duy trì vai trò là tài sản trú ẩn quan trọng trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng. Thị trường cần thêm thời gian để hoạt động đầu cơ hạ nhiệt, qua đó giúp giá vàng ổn định và hình thành mặt bằng mới.

UOB cho rằng xu hướng phi đô la hóa, lo ngại về sức mạnh của đồng USD cùng căng thẳng địa chính trị và áp lực tài khóa toàn cầu tiếp tục là các yếu tố hỗ trợ nhu cầu vàng, đặc biệt từ khối nhà đầu tư tổ chức và các ngân hàng trung ương.