Quỹ bạc lớn nhất thế giới tiếp tục mua thêm hàng chục tấn bạc

Theo cập nhật mới nhất từ muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã chi 54,6 triệu USD mua thêm bạc trong phiên 11/2 (khoảng 20 tấn bạc). Theo đó, hiện quỹ nắm giữ khoảng 16,7 nghìn tấn, quy mô khoảng 44,9 tỷ USD.

Đây là phiên thứ 2 liên tiếp quỹ mua ròng với tổng lượng bạc "gom" thêm lên tới 45 tấn sau giai đoạn bán ròng trước đó. Cụ thể, từ 3/2-6/2, quỹ này đã bán bớt khoảng 360 tấn bạc trong 4 ngày liên tiếp với tổng giá trị khoảng 928 triệu USD trước khi “nằm im” quan sát trong phiên 9/2.

Động thái trở lại “gom hàng” của quỹ bạc lớn nhất thế giới diễn ra khi biến động trên thị trường bạc có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá kim loại quý này hiện đang sang pha tích lũy trong vùng 80 USD/oz.

Cập nhật tới sáng 12/2, hiện giá bạc thế giới đang giao dịch ở mốc 83,8 USD/oz, tương ứng hồi phục gần 20% so với đáy cuối tuần trước.

Trước đó, trong tháng 1, bạc cùng nhiều kim loại quý khác đã leo lên mức cao kỷ lục do hàng loạt yếu tố hỗ trợ như rủi ro địa chính trị gia tăng, sự bất định về triển vọng kinh tế toàn cầu và lo ngại liên quan đến tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những yếu tố này đã thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, qua đó đẩy giá bạc tăng mạnh.

Bên cạnh đó, hoạt động mua vào mang tính đầu cơ, đặc biệt từ các nhà giao dịch Trung Quốc, cũng góp phần khuếch đại đà tăng. Tuy nhiên, khi tâm lý thị trường thay đổi, chính dòng tiền đầu cơ này lại trở thành yếu tố khiến giá dễ đảo chiều mạnh.

Dù giá bạc hiện vẫn chưa quay lại vùng đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng trước, Silver Institute – tổ chức quốc tế chuyên theo dõi và phân tích thị trường bạc – cho rằng xu hướng tăng dài hạn vẫn được nâng đỡ bởi nền tảng cung cầu tương đối vững.

Trong ghi chú nghiên cứu mới công bố, Silver Institute nhấn mạnh lực đỡ quan trọng nhất của bạc đến từ tình trạng lệch pha cung – cầu, với triển vọng thâm hụt có thể kéo dài đến hết năm 2026, đồng nghĩa thị trường sẽ bước sang năm thứ 6 liên tiếp thiếu hụt nguồn cung.

Cũng theo báo cáo, dòng tiền đầu tư được kỳ vọng sẽ đóng vai trò “đầu kéo” cho giá bạc trong năm nay, nhất là khi tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể tạo áp lực lên nhu cầu từ khu vực công nghiệp. Ở chiều ngược lại, mặt bằng giá cao được dự báo sẽ khiến nhu cầu trang sức suy yếu.

Silver Institute ước tính đầu tư bạc vật chất có thể tăng khoảng 20%, lên 227 triệu ounce (Moz), mức cao nhất trong 3 năm. Sau 3 năm giảm liên tiếp, nhu cầu đầu tư vật chất tại các thị trường phương Tây được kỳ vọng phục hồi vào năm 2026 nhờ diễn biến giá tích cực và bối cảnh vĩ mô nhiều bất định; trong khi đó, nhu cầu tại Ấn Độ cũng có khả năng tiếp tục tăng, nối dài đà cải thiện mạnh của năm trước.