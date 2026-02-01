Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 cổ phiếu Việt Nam lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI

12-02-2026 - 00:49 AM | Thị trường chứng khoán

3 cổ phiếu Việt Nam lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI

Sau kỳ review tháng 2, danh mục MSCI Frontier Market Index giữ nguyên số lượng 246 mã.

MSCI vừa công bố danh sách review tháng 2/2026 với bộ chỉ số quan trọng nhất của thị trường cận biên MSCI Frontier Markets Index. Theo đó, MSCI Frontier Market Index bổ sung tổng cộng 6 mã cổ phiếu và loại ra 6 mã. Trong đó, 3 mã cổ phiếu Việt Nam được thêm mới là Điện lực Gelex (GEE), Masan Consumer (MCH) và VPBankS (VPX) . Chiều ngược lại, rổ chỉ số loại 2 cổ phiếu Việt Nam là KOSY (KOS) và Thép Nam Kim (NKG).

Như vậy, rổ danh mục MSCI Frontier Market Index giữ nguyên số lượng 246 mã.

Tại ngày 30/1, Việt Nam vẫn là quốc gia chiếm tỷ trọng cao nhất trong rổ chỉ số của MSCI Frontier Market Index với tỷ lệ 28,81%. Xếp thứ 2 là Romania với 12,29%, Trong top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất, đại diện Vingroup (VIC) đứng top 1; theo sau Việt Nam cũng góp mặt 2 đại diện khác là Vinhomes (VHM) và Hòa Phát (HPG), lần lượt xếp thứ 7 và thứ 8.

Bên cạnh đó, rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap Index thêm 22 mã và loại 5 mã. Các thay đổi sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên ngày 27/2.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SSI Research: Việt Nam có khả năng được MSCI đưa vào Watchlist nâng hạng vào tháng 6 này

SSI Research: Việt Nam có khả năng được MSCI đưa vào Watchlist nâng hạng vào tháng 6 này Nổi bật

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ Nổi bật

Chuyện gì đây: Khối ngoại "đổ" hơn 2.000 tỷ vào một mã ngân hàng, cổ phiếu bốc đầu phá đỉnh lịch sử

Chuyện gì đây: Khối ngoại "đổ" hơn 2.000 tỷ vào một mã ngân hàng, cổ phiếu bốc đầu phá đỉnh lịch sử

00:04 , 12/02/2026
VN-Index bùng nổ gần 43 điểm, nhà đầu tư vỡ òa nhận "lì xì" sớm

VN-Index bùng nổ gần 43 điểm, nhà đầu tư vỡ òa nhận "lì xì" sớm

23:02 , 11/02/2026
Chứng khoán gây bất ngờ trước nghỉ Tết

Chứng khoán gây bất ngờ trước nghỉ Tết

23:00 , 11/02/2026
Một thế lực bất ngờ tung 600 tỷ đồng gom cổ phiếu Việt Nam phiên tăng bốc

Một thế lực bất ngờ tung 600 tỷ đồng gom cổ phiếu Việt Nam phiên tăng bốc

18:43 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên