3 cổ phiếu Việt Nam lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI
Sau kỳ review tháng 2, danh mục MSCI Frontier Market Index giữ nguyên số lượng 246 mã.
MSCI vừa công bố danh sách review tháng 2/2026 với bộ chỉ số quan trọng nhất của thị trường cận biên MSCI Frontier Markets Index. Theo đó, MSCI Frontier Market Index bổ sung tổng cộng 6 mã cổ phiếu và loại ra 6 mã. Trong đó, 3 mã cổ phiếu Việt Nam được thêm mới là Điện lực Gelex (GEE), Masan Consumer (MCH) và VPBankS (VPX) . Chiều ngược lại, rổ chỉ số loại 2 cổ phiếu Việt Nam là KOSY (KOS) và Thép Nam Kim (NKG).
Như vậy, rổ danh mục MSCI Frontier Market Index giữ nguyên số lượng 246 mã.
Tại ngày 30/1, Việt Nam vẫn là quốc gia chiếm tỷ trọng cao nhất trong rổ chỉ số của MSCI Frontier Market Index với tỷ lệ 28,81%. Xếp thứ 2 là Romania với 12,29%, Trong top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất, đại diện Vingroup (VIC) đứng top 1; theo sau Việt Nam cũng góp mặt 2 đại diện khác là Vinhomes (VHM) và Hòa Phát (HPG), lần lượt xếp thứ 7 và thứ 8.
Bên cạnh đó, rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap Index thêm 22 mã và loại 5 mã. Các thay đổi sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên ngày 27/2.
