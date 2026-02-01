3 cổ phiếu Việt Nam lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI

MSCI vừa công bố danh sách review tháng 2/2026 với bộ chỉ số quan trọng nhất của thị trường cận biên MSCI Frontier Markets Index. Theo đó, MSCI Frontier Market Index bổ sung tổng cộng 6 mã cổ phiếu và loại ra 6 mã. Trong đó, 3 mã cổ phiếu Việt Nam được thêm mới là Điện lực Gelex (GEE), Masan Consumer (MCH) và VPBankS (VPX) . Chiều ngược lại, rổ chỉ số loại 2 cổ phiếu Việt Nam là KOSY (KOS) và Thép Nam Kim (NKG).

Như vậy, rổ danh mục MSCI Frontier Market Index giữ nguyên số lượng 246 mã.

Tại ngày 30/1, Việt Nam vẫn là quốc gia chiếm tỷ trọng cao nhất trong rổ chỉ số của MSCI Frontier Market Index với tỷ lệ 28,81%. Xếp thứ 2 là Romania với 12,29%, Trong top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất, đại diện Vingroup (VIC) đứng top 1; theo sau Việt Nam cũng góp mặt 2 đại diện khác là Vinhomes (VHM) và Hòa Phát (HPG), lần lượt xếp thứ 7 và thứ 8.

Bên cạnh đó, rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap Index thêm 22 mã và loại 5 mã. Các thay đổi sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên ngày 27/2.