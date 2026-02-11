Một thế lực bất ngờ tung 600 tỷ đồng gom cổ phiếu Việt Nam phiên tăng bốc

Thị trường chứng khoán đã phục hồi rất tích cực trong phiên 11/2 với điểm nhấn là khối ngoại mua ròng mạnh. Đóng cửa, VN-Index tăng 42,82 điểm (+2,44%) lên mức 1.796,85 điểm. Độ rộng trên HOSE đã cải thiện tích cực trở lại sau áp lực bán luân phiên ngắn hạn của nhiều nhóm mã. ﻿Giao dịch khối ngoại trở thành điểm cộng khi tiếp đà mua ròng gần 2.175 tỷ đồng. Đây cũng là phiên mua ròng mạnh nhất kể từ cuối tháng 10/2025 tính theo giao dịch khớp lệnh.

Tự doanh CTCK mua ròng 595 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, ACB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 370 tỷ đồng. Theo sau là KDH và DGC cùng đạt 79 tỷ, FPT (70 tỷ), STB (39 tỷ), TCB (38 tỷ), HPG (38 tỷ), CTG (37 tỷ), MSN (27 tỷ) và VPB (22 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MBB với giá trị -147 tỷ đồng, tiếp theo là FUEVFVND (-78 tỷ), MWG (-58 tỷ), FUEMAV30 (-22 tỷ) và GEL (-17 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như FUEMAVND (-12 tỷ), SHB (-5 tỷ), DXG (-6 tỷ), SSI (-7 tỷ) và VIX (-7 tỷ đồng).