Nhà đầu tư chứng khoán chưa muốn nghỉ Tết

Trái ngược với lo ngại giao dịch ảm đạm cận Tết, nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam lại tiếp tục đổ tiền vào thị trường. Lực kéo dứt khoát giúp sắc xanh chiếm ưu thế áp đảo trên diện rộng. Đa phần các nhóm ngành có ảnh hưởng lớn như Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép,… đều khởi sắc, nhiều cổ phiếu tăng mạnh trên 4%, thậm chí kịch trần.

VN-Index đóng cửa phiên 11/2 tăng 42,82 điểm (+2,44%) lên mức 1796,85 điểm. Con số này đưa chứng khoán Việt Nam nằm trong top thị trường tăng mạnh nhất khu vực Châu Á trong phiên vừa qua. Thanh khoản thị trường được cải thiện so với phiên trước, giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 31.000 tỷ đồng.

Điểm tích cực là khối ngoại cũng có phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp, giá trị khớp lệnh trên HoSE lên đến 2.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước. Đây là giá trị mua ròng lớn nhất theo phiên kể từ trung tuần tháng 10 năm ngoái. Khối ngoại phát tín hiệu đảo chiều trở lại thị trường là tín hiệu tích cực với chứng khoán Việt Nam.

Theo SSI Research, dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất thị trường tăng điểm quanh Tết ở mức tương đối cao, với 87,5% khả năng tăng trong tuần trước Tết và 75% khả năng tăng trong hai tuần sau Tết. Nhóm phân tích cho rằng thanh khoản có thể chững lại trong tuần cuối trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sau đó phục hồi trở lại sau Tết. Thị trường được đánh giá có khả năng hồi phục sau nhịp điều chỉnh gần đây trong bối cảnh đang diễn ra mùa công bố kết quả kinh doanh.

Theo SSI Research, điều này cho thấy cơ hội đầu tư trong tháng tới có thể hấp dẫn hơn, nhất là khi một số doanh nghiệp ở các ngành ngân hàng, bán lẻ và bất động sản đã công bố kế hoạch lợi nhuận năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng 20–30%. Việc lãi suất qua đêm hạ nhiệt trong tuần gần đây cũng được xem là yếu tố hỗ trợ tâm lý ngắn hạn.

Trong trung và dài hạn, SSI Research duy trì kịch bản cơ sở với mục tiêu 1.920 điểm cho VN-Index trong năm 2026. Thị trường hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng 2026 khoảng 13 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm. Tuy nhiên, sự gia tăng dư nợ margin từ quý IV/2025 có thể khiến mức độ biến động thị trường gia tăng trong thời gian tới.

Về chủ đề đầu tư, SSI Research tập trung vào bốn câu chuyện gồm đầu tư công, nâng hạng thị trường, doanh nghiệp có lượng tiền mặt dồi dào và lĩnh vực hàng tiêu dùng.