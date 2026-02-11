Cổ đông ngoại giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ xuống dưới 6%

Nhóm cổ đông ngoại T.Rowe Price Associates, INC. vừa báo cáo về thay đổi sở hữu tại CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 3/2/2026 vừa qua, T.Rowe Price Associates, INC. đã thông qua các quỹ thành viên để bán ra tổng cộng 584.900 cổ phiếu PNJ.

Sau giao dịch, nhóm cổ đông ngoại này đã giảm sở hữu cổ phiếu PNJ từ hơn 20,3 triệu cổ phiếu xuống còn gần 19,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,01% xuống còn 5,79%.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, mới đây PNJ đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc bảo lãnh cho các công ty con vay vốn tại ngân hàng.

Cụ thể, HĐQT PNJ đã thông qua thỏa thuận bảo lãnh giữa công ty với người có liên quan của công ty về việc bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP) vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (HSBC) với hạn mức vay là 340 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PNJ cũng thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Thời trang CAO (CAF) vay vốn tại HSBC với hạn mức vay 20 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2025 vừa được PNJ công bố, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.623 tỷ đồng, tăng 12,1% so với quý IV/2024; lợi nhuận sau thuế đạt 1.219 tỷ đồng tăng 66,8%.

Lũy kế cả năm 2025, PNJ mang về doanh thu thuần đạt 34.976 tỷ đồng, giảm 7,5% so với năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt 2.829 tỷ đồng tăng 33,9%.

Năm 2025, PNJ lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.960 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 144,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2025, PNJ có tổng cộng 431 cửa hàng tại 31/34 tỉnh thành trên cả nước. Trong đó gồm 424 cửa hàng PNJ, 3 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm Kinh doanh sỉ.

Trong 12 tháng năm 2025, PNJ đã mở 17 cửa hàng mới, đồng thời doanh nghiệp cũng đã đóng cửa 15 cửa hàng.