Tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm thép, Hòa Phát, Hoa Sen, Tôn Đông Á đi làm bất động sản

Tôn Đông Á (mã GDA) mới đây đã thông qua việc góp vốn thành lập công ty con trực thuộc là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Á, vốn điều lệ 80 tỷ đồng và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây không phải lần đầu các “đại gia” ngành thép đi làm bất động sản. Hòa Phát và Hoa Sen cũng từng lấn sân sang lĩnh vực này ở những phân khúc khác nhau.

Không đầu tư ồ ạt nhưng Hòa Phát (mã HPG) để lại dấu ấn trong mảng bất động sản với các dự án phức hợp cao cấp mang thương hiệu Mandarin Garden tại Hà Nội, nổi bật là Mandarin Garden 1 (quận Cầu Giấy) và Mandarin Garden 2 (quận Hoàng Mai). Đây là các dự án nhà ở chất lượng cao, khẳng định vị thế của Hòa Phát trong lĩnh vực này.

Song song với bất động sản dân cư, lĩnh vực khu công nghiệp cũng được Hòa Phát đẩy mạnh đầu tư. Mới nhất vào ngày 5/2 vừa qua, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Phúc, tỉnh Bắc Ninh có tổng vốn đầu tư hơn 3.730 tỷ đồng.

Hòa Phát hiện đang vận hành ổn định các khu công nghiệp Hòa Mạc (Ninh Bình), Phố Nối A và Yên Mỹ II (Hưng Yên). Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp này đạt khoảng 95% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trong đó khu công nghiệp Hòa Mạc đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, qua đó khẳng định vị thế của tập đoàn trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp.

Trong giai đoạn 2009-2016, Hoa Sen (mã HSG) cũng từng lấn sân mảng bất động sản với một loạt dự án thương mại, dịch vụ, nhưng các dự án đều không để lại dấu ấn lớn, thậm chí đa số không thành công. Mới đây, tập đoàn đã thông qua việc giảm vốn tại Hoa Sen Sài Gòn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với mục tiêu tìm kiếm quỹ đất, tài sản có giá trị từ 1.000 - 3.000 tỷ đồng để phát triển các dự án văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở.

Trong lần trở lại này, Hoa Sen lựa chọn phân khúc có tính ổn định cao hơn về cầu, ít phụ thuộc vào chu kỳ đầu cơ và nhận được nhiều cơ chế hỗ trợ về pháp lý, tín dụng. Theo định hướng vừa được công bố, tập đoàn của ông Lê Phước Vũ đặt mục tiêu tham gia phát triển khoảng 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động tại TP.HCM trong giai đoạn 2026-2030, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố.

Từ giữa năm ngoái, Hoa Sen đã đăng ký thực hiện 2 dự án ở Đồng Nai, trong đó một dự án có quy mô 478 căn hộ tại TP Biên Hòa (cũ), với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng và một dự án 1.800 căn hộ tại huyện Nhơn Trạch (cũ), với vốn đầu tư khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Đề xuất của được đưa ra trong bối cảnh cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội đang dần thông thoáng hơn, mức lợi nhuận cho các chủ đầu tư tham gia mảng nhà ở này cũng được nới từ 10% lên 13%.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhảy vào làm thép

Loạt “đại gia” ngành thép lấn sân sang bất động sản trong bối cảnh ngành thép mới đón thêm một tân binh “lắm tiền, nhiều của”. Đầu tháng 10 năm ngoái, Vingroup (mã VIC) tuyên bố gia nhập lĩnh vực luyện kim và thành lập VinMetal với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Chỉ khoảng một tháng sau khi thành lập, VinMetal tăng vốn lên 15.000 tỷ đồng, khẳng định quyết tâm của ông Phạm Nhật Vượng với lĩnh vực này.

Đến ngày 19/12, Vingroup khởi công Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 461ha. Dự án có công suất giai đoạn đầu khoảng 5 triệu tấn mỗi năm. Quy mô dự án rất khủng, tổng mức đầu tư gần bằng “quả đấm thép” Dung Quất 2 của Hòa Phát.

VinMetal định hướng sản xuất các dòng thép dân dụng phục vụ xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC), thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Thép đặc chủng, chất lượng cao phục vụ công nghiệp cũng là những dòng sản phẩm mà các doanh nghiệp đầu ngành trong đó có Hòa Phát nhắm đến.

Không làm một mình, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn bắt tay cùng Pomina – doanh nghiệp tên tuổi một thời trong ngành thép. Theo chủ trương, Vingroup sẽ cho Pomina vay vốn lưu động với lãi suất 0% trong tối đa 2 năm và ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp này làm nhà cung cấp cho các dự án thuộc hệ sinh thái.

Thực tế, thép và bất động sản là 2 lĩnh vực có nhiều mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thép là một trong những nguyên vật liệu đầu vào quan trọng đối với các dự án bất động sản. Mặt khác, bất động sản là đầu ra không thể thiếu đối với các doanh nghiệp thép. Việc các doanh nghiệp lớn trong ngành thép làm thêm bất động sản và ngược lại, không chỉ là lấn sang sang mảng mới, mà còn nhằm mục đích tối ưu hoá đầu ra (hoặc đầu vào) cho lĩnh vực chủ lực đang theo đuổi.