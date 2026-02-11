Phiên 11/2: Khối ngoại bất ngờ "rót" gần 2.200 tỷ đồng mua ròng, cổ phiếu nào là tâm điểm gom hàng?

VN-Index trải qua phiên giao dịch đầy hưng phấn. Sắc xanh áp đảo khắp bảng điện, nhiều nhóm cổ phiếu trụ đồng thuận tăng mạnh giúp tâm lý nhà đầu tư được giải tỏa. Đóng cửa phiên 11/2, VN-Index bật tăng gần 43 điểm lên 1.797 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 23.940 tỷ đồng.

﻿Giao dịch khối ngoại trở thành điểm cộng khi tiếp đà mua ròng gần 2.175 tỷ đồng. Đây cũng là phiên mua ròng mạnh nhất kể từ cuối tháng 10/2025 tính theo giao dịch khớp lệnh.

﻿Trên HoSE, khối ngoại mua ròng khoảng 2.086 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại bất ngờ mua ròng cổ phiếu MBB với giá trị đột biến khoảng 1.400 tỷ đồng, theo sau là VPB (khoảng 163 tỷ) và MWG (xấp xỉ 120 tỷ). Hai mã còn lại trong top 5 được khối ngoại gom ròng mạnh là MSN (khoảng 105 tỷ) và BID (khoảng 93 tỷ).

Ở chiều ngược lại, lực bán ròng tập trung vào nhóm vốn hóa lớn khi VCB bị xả mạnh nhất với khoảng 169 tỷ đồng, kế đến là FPT (xấp xỉ 104 tỷ) và HPG (khoảng 96 tỷ); hai mã còn lại trong top 5 bán ròng là PNJ (khoảng 46 tỷ) và VIC (xấp xỉ 43 tỷ).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

﻿Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 52 tỷ đồng

Khối ngoại mua ròng nổi bật nhất ở PVS với khoảng 35 tỷ đồng, theo sau là CEO (khoảng 13 tỷ) và SHS (xấp xỉ 8 tỷ). Hai mã còn lại trong top 5 mua ròng là IDC (khoảng 7 tỷ) và MBS (xấp xỉ 1 tỷ).

Ở chiều bán, áp lực bán ròng mạnh nhất thuộc về TNG (khoảng 7 tỷ đồng), tiếp đến là PVI (khoảng 3 tỷ), HUT (xấp xỉ 1 tỷ), VC3 (khoảng 1 tỷ) và NTP (xấp xỉ 1 tỷ).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng khoảng 37 tỷ đồng

﻿Chiều mua ghi nhận ACV dẫn đầu với giá trị mua ròng khoảng 33 tỷ đồng, bỏ xa nhóm còn lại gồm OIL (khoảng 1,5 tỷ), MPC (xấp xỉ 1 tỷ), F88 (khoảng 0,6 tỷ) và MSR (khoảng 0,4 tỷ) trong top 5.

Ở chiều bán ròng, khối ngoại tập trung xả ở ALC (khoảng 0,6 tỷ đồng) và HNG (xấp xỉ 0,4 tỷ), trong khi các mã BVB và CSI cùng bị bán ròng khoảng 0,1 tỷ.