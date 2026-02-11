Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên 11/2: Khối ngoại bất ngờ "rót" gần 2.200 tỷ đồng mua ròng, cổ phiếu nào là tâm điểm gom hàng?

11-02-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên 11/2: Khối ngoại bất ngờ "rót" gần 2.200 tỷ đồng mua ròng, cổ phiếu nào là tâm điểm gom hàng?

Ở chiều ngược lại, lực bán ròng tập trung vào nhóm vốn hóa lớn khi VCB bị xả mạnh nhất với khoảng 169 tỷ đồng.

VN-Index trải qua phiên giao dịch đầy hưng phấn. Sắc xanh áp đảo khắp bảng điện, nhiều nhóm cổ phiếu trụ đồng thuận tăng mạnh giúp tâm lý nhà đầu tư được giải tỏa. Đóng cửa phiên 11/2, VN-Index bật tăng gần 43 điểm lên 1.797 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 23.940 tỷ đồng.

﻿Giao dịch khối ngoại trở thành điểm cộng khi tiếp đà mua ròng gần 2.175 tỷ đồng. Đây cũng là phiên mua ròng mạnh nhất kể từ cuối tháng 10/2025 tính theo giao dịch khớp lệnh.

﻿Trên HoSE, khối ngoại mua ròng khoảng 2.086 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại bất ngờ mua ròng cổ phiếu MBB với giá trị đột biến khoảng 1.400 tỷ đồng, theo sau là VPB (khoảng 163 tỷ) và MWG (xấp xỉ 120 tỷ). Hai mã còn lại trong top 5 được khối ngoại gom ròng mạnh là MSN (khoảng 105 tỷ) và BID (khoảng 93 tỷ).

Ở chiều ngược lại, lực bán ròng tập trung vào nhóm vốn hóa lớn khi VCB bị xả mạnh nhất với khoảng 169 tỷ đồng, kế đến là FPT (xấp xỉ 104 tỷ) và HPG (khoảng 96 tỷ); hai mã còn lại trong top 5 bán ròng là PNJ (khoảng 46 tỷ) và VIC (xấp xỉ 43 tỷ).

Phiên 11/2: Khối ngoại bất ngờ "rót" gần 2.200 tỷ đồng mua ròng, cổ phiếu nào là tâm điểm gom hàng?- Ảnh 1.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

﻿Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 52 tỷ đồng

Khối ngoại mua ròng nổi bật nhất ở PVS với khoảng 35 tỷ đồng, theo sau là CEO (khoảng 13 tỷ) và SHS (xấp xỉ 8 tỷ). Hai mã còn lại trong top 5 mua ròng là IDC (khoảng 7 tỷ) và MBS (xấp xỉ 1 tỷ).

Ở chiều bán, áp lực bán ròng mạnh nhất thuộc về TNG (khoảng 7 tỷ đồng), tiếp đến là PVI (khoảng 3 tỷ), HUT (xấp xỉ 1 tỷ), VC3 (khoảng 1 tỷ) và NTP (xấp xỉ 1 tỷ).

Phiên 11/2: Khối ngoại bất ngờ "rót" gần 2.200 tỷ đồng mua ròng, cổ phiếu nào là tâm điểm gom hàng?- Ảnh 2.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng khoảng 37 tỷ đồng

﻿Chiều mua ghi nhận ACV dẫn đầu với giá trị mua ròng khoảng 33 tỷ đồng, bỏ xa nhóm còn lại gồm OIL (khoảng 1,5 tỷ), MPC (xấp xỉ 1 tỷ), F88 (khoảng 0,6 tỷ) và MSR (khoảng 0,4 tỷ) trong top 5.

Ở chiều bán ròng, khối ngoại tập trung xả ở ALC (khoảng 0,6 tỷ đồng) và HNG (xấp xỉ 0,4 tỷ), trong khi các mã BVB và CSI cùng bị bán ròng khoảng 0,1 tỷ.

Phiên 11/2: Khối ngoại bất ngờ "rót" gần 2.200 tỷ đồng mua ròng, cổ phiếu nào là tâm điểm gom hàng?- Ảnh 3.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm thép, Hòa Phát, Hoa Sen, Tôn Đông Á đi làm bất động sản

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm thép, Hòa Phát, Hoa Sen, Tôn Đông Á đi làm bất động sản Nổi bật

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ Nổi bật

Nhà đầu tư chứng khoán chưa muốn nghỉ Tết

Nhà đầu tư chứng khoán chưa muốn nghỉ Tết

15:45 , 11/02/2026
Quỹ bạc lớn nhất thế giới vừa "tranh thủ" gom thêm 25 tấn bạc trong một ngày

Quỹ bạc lớn nhất thế giới vừa "tranh thủ" gom thêm 25 tấn bạc trong một ngày

14:53 , 11/02/2026
Xây dựng Hòa Bình bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốc

Xây dựng Hòa Bình bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốc

14:45 , 11/02/2026
Cổ đông ngoại giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ xuống dưới 6%

Cổ đông ngoại giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ xuống dưới 6%

14:07 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên