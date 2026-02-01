Chuyện gì đây: Khối ngoại "đổ" hơn 2.000 tỷ vào một mã ngân hàng, cổ phiếu bốc đầu phá đỉnh lịch sử

Giữa bối cảnh dòng tiền ngoại có phần phân hóa và thận trọng trên diện rộng, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội (mã: MBB) bất ngờ trở thành tâm điểm khi hút lượng vốn quy mô lớn trong hai phiên giao dịch 10–11/2. Chỉ trong vỏn vẹn 2 phiên, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 1.981 tỷ đồng tại mã này, nâng tổng giá trị mua ròng từ đầu năm tới nay đạt 4.323 tỷ đồng.

Động thái “xuống tiền” quyết liệt của khối ngoại cũng nhanh chóng trở thành chất xúc tác giúp MBB bứt phá. Chốt phiên 11/2, cổ phiếu này tăng hơn 4%, vươn lên mốc 29.000 đồng/cp, qua đó thiết lập đỉnh lịch sử. Dòng tiền lớn cũng nhập cuộc tại nhà băng này, minh chứng rõ nhất là thanh khoản bùng nổ với gần 105 triệu cổ phiếu được sang tay, ghi nhận mức cao nhất trong 6 tháng.

Trong một diễn biến liên quan, MBB thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 18/3. Thời gian họp dự kiến vào ngày 18/4 tại Hà Nội.

Tại kỳ họp này, MBB dự kiến trình cổ đông kế hoạch triển khai công tác ứng cử, đề cử và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự là 24/2.

Được thành lập từ năm 1994, từ một ngân hàng với 20 tỷ đồng vốn điều lệ và 25 nhân sự ban đầu, đến nay, MB đã vươn lên trở thành một trong 5 ngân hàng dẫn đầu thị trường (Big 5).

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MBB năm 2025 đạt 34.268 tỷ đồng, tăng gần 19% so với năm 2024 và hoàn thành 108% kế hoạch năm. Riêng trong quý 4/2025, lợi nhuận trước thuế đạt 11.129 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản MB đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024. Dư nợ tín dụng vượt mức 1 triệu tỷ đồng, tăng 35%.

Chia sẻ về định hướng năm 2026, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT cho biết: "Năm 2026, MB đặt mục tiêu tăng 22% tổng tài sản và 25% tín dụng. Bên cạnh đó, MB sẽ tập trung huy động nguồn vốn giá rẻ và bền vững, duy trì tốt các chỉ số hiệu quả và an toàn, đảm bảo tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100%".

MB đã và đang xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện gồm 8 công ty thành viên hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực: Ngân hàng (MBCambodia, MBV), MBCapital, chứng khoán (MBS), quản lý quỹ đầu tư (MBCapital), bảo hiểm (MIC), bảo hiểm nhân thọ (MB Life), quản lý nợ và khai thác tài sản (MBAMC), tài chính tiêu dùng (Mcredit).

Năm 2025, lợi nhuận các công ty thành viên tăng trưởng 61%, trong đó, MBCapital tăng 67% tài sản quản lý, Mcredit đạt top 3 thị phần tín dụng, Bancas của MB và MBLife lần lượt đạt top 1 và top 2, MBS đạt top 7 thị phần môi giới, MIC nằm trong top 4 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ.

Chứng khoán SHS trong báo cáo mới đây đưa ra dự báo rằng MBB có thể đạt 39.988 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2026, tăng 17% so với năm trước trên cơ sở tăng trưởng tín dụng tăng trưởng 35%, NIM giảm nhẹ xuống 3,8%, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,5%.

Dự báo này được đặt trong bối cảnh các đánh giá có phần thận trọng về tín dụng BĐS trong năm 2026-2027 và chi phí tín dụng tăng lên 1,7% do những điều khoản nghiêm ngặt hơn của Nghị định 86. Điểm tích cực là tác động của Nghị định 86 sẽ khiến các tổ chức tín dụng thực hiện mạnh mẽ hơn việc xử lý tài sản đảm bảo, từ đó giúp tăng khoản mục thu nhập khác từ xử lý nợ xấu.