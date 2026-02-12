Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/2/2026

Tin doanh nghiệp

COM – Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Xăng Dầu : Ngày 17/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 02/04/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SIV – CTCP SIVICO : Ông Nguyễn Lưu Danh, con của Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Dũng, đã mua 107.812 CP, qua đó nâng sở hữu từ 0 CP (0%) lên 107.812 CP (3,11%). Giao dịch thực hiện từ ngày 05/02 đến 06/02/2026.

SIV – CTCP SIVICO : Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Dũng đã bán toàn bộ 107.812 CP, qua đó giảm sở hữu từ 107.812 CP (3,11%) xuống còn 0 CP (0%). Giao dịch thực hiện từ ngày 05/02 đến 06/02/2026.

VNH – CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật : Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Sơn đã mua 638.700 CP trong tổng số 800.000 CP đăng ký, qua đó nâng sở hữu từ 91.100 CP (1,14%) lên 729.800 CP (9,1%). Giao dịch thực hiện từ ngày 16/01 đến 06/02/2026; lý do không mua hết lượng đăng ký do thị trường bán ra hạn chế.

BT1 – CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương : Thành viên BKS Trần Quang Vinh đã bán 16.495 CP trong tổng số 17.000 CP đăng ký, qua đó giảm sở hữu từ 38.095 CP (0,38%) xuống còn 21.600 CP (0,22%). Giao dịch thực hiện ngày 09/01/2026.

VDL – Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam : Ông Vũ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT đã bán 241.000 CP. Sau giao dịch, ông Trung còn nắm giữ 8.168.359 CP, tương ứng tỷ lệ 17,36%. Giao dịch được thực hiện ngày 06/02/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ABI – CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp : Ông Nguyễn Tiến Huy, con của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Hải, đăng ký mua 20.000 CP theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/02 đến 25/02/2026.

ABI – CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp : Bà Vũ Thúy Hạnh, vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Hải, đăng ký bán 50.000 CP theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, nhằm phục vụ mục đích đầu tư cá nhân. Trước giao dịch, bà Hạnh đang sở hữu 1.439.221 CP (1,42%), trong khi người có liên quan nắm giữ 162.415 CP (0,16%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/02 đến 25/02/2026.

TNG – CTCP Đầu tư và Thương mại TNG : Ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 5.500.000 CP theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Trước giao dịch, ông Mạnh nắm giữ 11.577.152 CP, tương ứng tỷ lệ 8,99%. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 12/02 đến 13/03/2026.