Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/2/2026

12-02-2026 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/2/2026

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

COM – Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Xăng Dầu : Ngày 17/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 02/04/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SIV CTCP SIVICO : Ông Nguyễn Lưu Danh, con của Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Dũng, đã mua 107.812 CP, qua đó nâng sở hữu từ 0 CP (0%) lên 107.812 CP (3,11%). Giao dịch thực hiện từ ngày 05/02 đến 06/02/2026.

SIV CTCP SIVICO : Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Dũng đã bán toàn bộ 107.812 CP, qua đó giảm sở hữu từ 107.812 CP (3,11%) xuống còn 0 CP (0%). Giao dịch thực hiện từ ngày 05/02 đến 06/02/2026.

VNH CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật : Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Sơn đã mua 638.700 CP trong tổng số 800.000 CP đăng ký, qua đó nâng sở hữu từ 91.100 CP (1,14%) lên 729.800 CP (9,1%). Giao dịch thực hiện từ ngày 16/01 đến 06/02/2026; lý do không mua hết lượng đăng ký do thị trường bán ra hạn chế.

BT1 CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương : Thành viên BKS Trần Quang Vinh đã bán 16.495 CP trong tổng số 17.000 CP đăng ký, qua đó giảm sở hữu từ 38.095 CP (0,38%) xuống còn 21.600 CP (0,22%). Giao dịch thực hiện ngày 09/01/2026.

VDL Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam : Ông Vũ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT đã bán 241.000 CP. Sau giao dịch, ông Trung còn nắm giữ 8.168.359 CP, tương ứng tỷ lệ 17,36%. Giao dịch được thực hiện ngày 06/02/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ABI CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp : Ông Nguyễn Tiến Huy, con của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Hải, đăng ký mua 20.000 CP theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/02 đến 25/02/2026.

ABI CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp : Bà Vũ Thúy Hạnh, vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Hải, đăng ký bán 50.000 CP theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, nhằm phục vụ mục đích đầu tư cá nhân. Trước giao dịch, bà Hạnh đang sở hữu 1.439.221 CP (1,42%), trong khi người có liên quan nắm giữ 162.415 CP (0,16%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/02 đến 25/02/2026.

TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG : Ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 5.500.000 CP theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Trước giao dịch, ông Mạnh nắm giữ 11.577.152 CP, tương ứng tỷ lệ 8,99%. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 12/02 đến 13/03/2026.

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SSI Research: Việt Nam có khả năng được MSCI đưa vào Watchlist nâng hạng vào tháng 6 này

SSI Research: Việt Nam có khả năng được MSCI đưa vào Watchlist nâng hạng vào tháng 6 này Nổi bật

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ Nổi bật

Bách Hoá Xanh kỳ vọng lãi tối thiểu 1.200 tỷ năm nay

Bách Hoá Xanh kỳ vọng lãi tối thiểu 1.200 tỷ năm nay

01:26 , 12/02/2026
3 cổ phiếu Việt Nam lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI

3 cổ phiếu Việt Nam lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI

00:49 , 12/02/2026
Chuyện gì đây: Khối ngoại "đổ" hơn 2.000 tỷ vào một mã ngân hàng, cổ phiếu bốc đầu phá đỉnh lịch sử

Chuyện gì đây: Khối ngoại "đổ" hơn 2.000 tỷ vào một mã ngân hàng, cổ phiếu bốc đầu phá đỉnh lịch sử

00:04 , 12/02/2026
VN-Index bùng nổ gần 43 điểm, nhà đầu tư vỡ òa nhận "lì xì" sớm

VN-Index bùng nổ gần 43 điểm, nhà đầu tư vỡ òa nhận "lì xì" sớm

23:02 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên