Bách Hoá Xanh kỳ vọng lãi tối thiểu 1.200 tỷ năm nay

Trong buổi Investor Meeting mới nhất, ban lãnh đạo Thế Giới Di Động (MWG) xác định 2026 sẽ là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Bách Hoá Xanh về trung và dài hạn

Ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc Đầu tư MWG cho biết trong cơ cấu doanh thu chung của MWG năm nay, Bách Hóa Xanh dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh thu và gần 20% lợi nhuận. Đáng chú ý, ban lãnh đạo công ty kỳ vọng Bách Hóa Xanh sẽ phấn đấu tối thiểu là 1.200 tỷ đồng lợi nhuận. Đối với các cửa hàng cũ, công ty kỳ vọng tăng trưởng khoảng 5 tới 10%.

Đây là một bước nhảy vọt về chất, khẳng định mô hình kinh doanh đã tìm ra "công thức chiến thắng" sau nhiều năm loay hoay tái cấu trúc. Để hiện thực hóa con số lợi nhuận nghìn tỷ này, ông Linh cho biế Bách Hóa Xanh sẽ kích hoạt một chiến dịch mở rộng quy mô lớn với khoảng 1.000 cửa hàng trong năm 2026. Khác với giai đoạn trước chỉ tập trung "làm vua" khu vực miền Nam, năm nay khoảng 30% đến 40% số lượng cửa hàng mở mới sẽ nằm tại các thị trường mới như miền Bắc và miền Trung, trong khi phần còn lại sẽ được dùng để gia tăng mật độ tại các khu vực hiện hữu nhằm tối ưu hóa logistics và nhận diện thương hiệu.

Tổng Giám đốc MWG đánh giá thị trường miền Bắc có mức độ cạnh tranh khốc liệt ở ngành hàng tiêu dùng nhanh, với mật độ cửa hàng địa phương dày đặc. Dù vậy, sau quá trình tái cơ cấu, chuỗi đã xác định được mô hình vận hành và mức đầu tư phù hợp. Thực tế triển khai tại miền Trung thời gian qua cho thấy các cửa hàng mới có điểm hòa vốn thấp hơn trước, nhờ mức đầu tư vừa phải và phù hợp với quy mô từng thị trường.

Chuỗi hướng tới mục tiêu củng cố định vị là "siêu thị gần nhà và giá tiết kiệm". Với ngành hàng tươi sống, chuỗi kiên định với nguyên tắc an toàn thực phẩm là trên hết. Với ngành hàng FMCG, chuỗi tập trung vào sản phẩm chất lượng với giá cạnh tranh. Đối với kênh Online, Bách Hoá Xanh đã thay đổi mô hình từ giao hàng tại kho trung tâm sang giao hàng tại các điểm bán (cửa hàng). Việc này giúp 80-90% các đơn hàng được giao trong vòng 30 phút, chi phí giao hàng thấp và chất lượng được đảm bảo. Chuỗi cũng áp dụng AI để đếm lượt khách hàng, đo lường sức mua, sức bán và tính toán theo mùa vụ.

Đặc biệt, năm 2026 được xác định là cột mốc sống còn để chuẩn bị cho lộ trình IPO và niêm yết độc lập trong vòng 3 năm tới. Để đủ điều kiện niêm yết, Bách Hóa Xanh buộc phải duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ nhằm bù đắp hết khoản lỗ lũy kế trong quá khứ. Ban lãnh đạo MWG cho rằng việc tách bạch và niêm yết độc lập không chỉ giúp huy động vốn mà còn giúp đội ngũ nhân sự của chuỗi được ghi nhận xứng đáng, tạo động lực để hướng tới tầm nhìn doanh thu 10 tỷ USD trong tương lai xa hơn.

Nhìn lại 2025 vừa qua, Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu cả năm đạt gần 47.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, riêng trong quý 4 doanh thu đã tăng tốc mạnh mẽ với mức tăng 15%, đạt 12.500 tỷ đồng.

Bách Hóa Xanh mang về 710 tỷ đồng lợi nhuận, trong đó lợi nhuận Quý 4 tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong số 789 cửa hàng mở mới của năm 2025, có tới gần 70% điểm bán đã đạt lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBITDA dương) ngay trong năm đầu hoạt động.