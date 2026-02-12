Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hai doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt vì không công bố thông tin

12-02-2026 - 10:31 AM | Thị trường chứng khoán

Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584, mỗi công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định.

Ngày 10/2/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 103/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 . Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Đường số 01- Khu Dân cư và căn hộ cao tầng 584, ấp 3, xã Tân Nhựt, TP.HCM.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2023, quý I/2024, quý II/2024, quý III/2024, quý IV/2024, quý I/2025, quý II/2025, quý III/2025; BCTC năm 2023, 2024 đã được kiểm toán; BCTC bán niên năm 2024, 2025 đã được soát xét; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, 2025; Thông báo mời họp, tài liệu họp, Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 2025.

Cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương . Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trại Mít, xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định.

Cụ thể, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2023, quý I/2024, quý II/2024, quý III/2024, quý IV/2024, quý I/2025, quý II/2025, quý III/2025; BCTC năm 2023, 2024 đã được kiểm toán; BCTC bán niên năm 2024, 2025 đã được soát xét; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, 2025; Thông báo mời họp, tài liệu họp, Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 2025.

