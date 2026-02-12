Chủ tịch Coteccons: Công nhân xây dựng là những người 'không nhớ mặt đặt tên'

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Phát biểu tại chương trình, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, cho biết ông có mặt từ sớm để tham gia các hoạt động cùng công nhân. "Những nụ cười chân thành của các anh chị đã gợi cho tôi rất nhiều cảm xúc, và khiến tôi nhớ lại cách đây 4 năm, khi Coteccons bắt đầu chương trình Xây Tết", ông nói.

Theo ông Duisenov, chương trình được khởi xướng với mục tiêu thể hiện sự biết ơn đối với người công nhân xây dựng - "những con người cống hiến không mệt mỏi, nhưng đôi khi lại là những người 'không nhớ mặt đặt tên'". Doanh nghiệp muốn gửi đi sự trân trọng đối với nghề xây dựng và cho rằng việc mang đến nụ cười cho công nhân là cách ý nghĩa để bắt đầu mỗi mùa Xây Tết.

Chủ tịch Coteccons cho biết sau 4 năm triển khai, chương trình đã mở rộng quy mô và có sự tham gia của nhiều đối tác, cơ quan báo chí và doanh nghiệp. Năm 2026, Xây Tết trở thành nền tảng có sự chung tay của 70 đơn vị, doanh nghiệp và nhà tài trợ trong và ngoài ngành xây dựng. Hơn 40.000 phần quà đã được trao cho hơn 33.000 công nhân, bao gồm công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và công nhân đường sắt.

Ông Duisenov cho rằng sự tham gia của nhiều đơn vị cho thấy khi doanh nghiệp dẫn dắt bằng các giá trị chung, các bên có thể cùng tạo ra tác động xã hội lớn hơn. Ông cũng nhấn mạnh doanh nghiệp đặt yếu tố con người làm trung tâm và quan tâm đến an toàn lao động cũng như điều kiện làm việc của công nhân trên các công trình.

Chương trình Xây Tết được khởi xướng từ năm 2023. Sau ba năm triển khai (2023–2025), hoạt động đã hiện diện tại 22 tỉnh, thành và 145 công trường; trao 48.000 phần quà cho người lao động; tổ chức thăm khám sức khỏe cho hơn 25.000 công nhân. Chương trình có sự tham gia của hơn 1.000 đối tác là chủ đầu tư và nhà thầu phụ, 2.000 kỹ sư, 1.500 tình nguyện viên và hơn 100 bác sĩ. Năm 2024, Xây Tết được vinh danh tại giải thưởng Human Act Prize ở hạng mục ý tưởng vì cộng đồng.

Theo ban tổ chức, chương trình tại Đà Nẵng ngày 12/2/2026 khép lại hành trình Xây Tết 2026 trên toàn quốc.



