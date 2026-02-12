Chứng khoán DSC bị xử phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn

CTCP Chứng khoán DSC (Chứng khoán DSC, MCK: DSC, sàn HoSE) vừa thông báo nhận được Quyết định số 90/QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo quyết định trên, DSC bị xử phạt 55 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bổ thông tin của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đổi với Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết số 1111/2025/TB-DSC ngày 11/11/2025.

Chứng khoán DSC vừa thông báo phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương tỷ lệ 1,8182% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 11/2 đến 6/3/2026.

Cổ phiếu ESOP chỉ được chuyển nhượng 40% sau 1 năm, 30% sau 2 năm và 30% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Chứng khoán DSC dự kiến thu về 50 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho các giao dịch cho vay ký quỹ.

Mục đích phát hành nhằm thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của công ty; tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của công ty; khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của công ty.

Trước đó, Chứng khoán DSC công bố danh sách 150 cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Bạch Quốc Vinh- Tổng Giám đốc dự kiến được phân phối nhiều nhất với 1,5 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, 5 Giám đốc Khối gồm bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, ông Đỗ Tiến Hưng, ông Trần Minh Toản, ông Nguyễn Hữu Thịnh và ông Võ Đình Tuấn dự kiến được phân phối 140.000 cổ phiếu mỗi người.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2025, Chứng khoán DSC ghi nhận doanh thu đạt 177 tỷ đồng, tăng 61,2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 52,9 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 62,7%.

Lũy kế năm 2025, doanh thu của DSC đạt 695 tỷ đồng, tăng 38,1% so với năm 2024 và hoàn thành 122,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 344 tỷ đồng, tăng 56% so với năm trước, vượt 32% kế hoạch ĐHĐCĐ giao phó.

Xét về cơ cấu đóng góp vào lợi nhuận, hoạt động dịch vụ cốt lõi như môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ tiếp tục đóng góp 175 tỷ đồng lợi nhuận, tương ứng 51% tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025.

Hoạt động tự doanh đem về 127 tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 37% lợi nhuận trước thuế cả năm. Mảng tư vấn và ủy thác đầu tư đóng góp 11% (37 tỷ đồng), trong khi ngân hàng đầu tư (IB) chiếm 1% (5 tỷ đồng).



