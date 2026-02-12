Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 130 tỷ phiên 12/2, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

12-02-2026 - 17:51 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 130 tỷ phiên 12/2, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Tự doanh CTCK bán ròng 133 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán duy trì tăng điểm trong phiên 12/2 với thanh khoản giảm. VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.820 điểm, rung lắc nhẹ trong phiên và tăng điểm cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index tăng 17,24 điểm (+0,96%) lên mức 1.814,09 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 346 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK bán ròng 133 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại FUEVFVND với giá trị -70 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-35 tỷ), VIC (-30 tỷ), FUEMAVND (-30 tỷ) và VHM (-30 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như HPG (-17 tỷ), VSC (-12 tỷ), VNM (-10 tỷ), SHB (-10 tỷ) và STB (-9 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 31 tỷ đồng. Theo sau là PNJ (21 tỷ), PVD (17 tỷ), CTG (12 tỷ), VRE (11 tỷ), GMD (11 tỷ), ACB (10 tỷ), VPI (7 tỷ), REE (6 tỷ) và BCM (6 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SSI Research: Việt Nam có khả năng được MSCI đưa vào Watchlist nâng hạng vào tháng 6 này

SSI Research: Việt Nam có khả năng được MSCI đưa vào Watchlist nâng hạng vào tháng 6 này Nổi bật

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ Nổi bật

Một công ty đa ngành vừa bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì “ém” thông tin kinh doanh, trái phiếu

Một công ty đa ngành vừa bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì “ém” thông tin kinh doanh, trái phiếu

17:50 , 12/02/2026
Phiên 12/2: Khối ngoại tiếp tục "gom hàng", tung hơn 200 tỷ mua một cổ phiếu bluechip

Phiên 12/2: Khối ngoại tiếp tục "gom hàng", tung hơn 200 tỷ mua một cổ phiếu bluechip

15:45 , 12/02/2026
Chủ tịch Coteccons: Công nhân xây dựng là những người 'không nhớ mặt đặt tên'

Chủ tịch Coteccons: Công nhân xây dựng là những người 'không nhớ mặt đặt tên'

14:19 , 12/02/2026
Chứng khoán DSC bị xử phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Chứng khoán DSC bị xử phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn

13:35 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên