Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 130 tỷ phiên 12/2, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Thị trường chứng khoán duy trì tăng điểm trong phiên 12/2 với thanh khoản giảm. VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.820 điểm, rung lắc nhẹ trong phiên và tăng điểm cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index tăng 17,24 điểm (+0,96%) lên mức 1.814,09 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 346 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK bán ròng 133 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại FUEVFVND với giá trị -70 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-35 tỷ), VIC (-30 tỷ), FUEMAVND (-30 tỷ) và VHM (-30 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như HPG (-17 tỷ), VSC (-12 tỷ), VNM (-10 tỷ), SHB (-10 tỷ) và STB (-9 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 31 tỷ đồng. Theo sau là PNJ (21 tỷ), PVD (17 tỷ), CTG (12 tỷ), VRE (11 tỷ), GMD (11 tỷ), ACB (10 tỷ), VPI (7 tỷ), REE (6 tỷ) và BCM (6 tỷ đồng).