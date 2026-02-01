Khởi tố Giám đốc lắp camera để "canh" công an, thu lợi bất chính

Tống đạt quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc về tội “Trộm cắp tài sản. Ảnh: CA TPHCM

Quyết định khởi tố bổ sung được đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty TNHH Lộc Thịnh, có trụ sở tại thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn. Kết quả xác minh từ cơ quan chức năng cho thấy, bên cạnh các sai phạm về môi trường đã bị khởi tố vào cuối tháng 10/2025, doanh nghiệp này còn thực hiện hành vi chiếm đoạt tài nguyên khoáng sản quy mô lớn với phương thức tổ chức chặt chẽ.

Dữ liệu điều tra xác định trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 8/2025, lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo tại bãi tập kết Liên Trì, nơi chứa đất đá sau nổ mìn từ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, bị can Phạm Văn Lộc đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên vận hành máy xúc và xe tải ben để vận chuyển trái phép khối lượng khoáng sản này về kho bãi của công ty. Tổng khối lượng đá bị chiếm đoạt được ghi nhận vượt mức 250.000 m3.

Số khoáng sản sau khi vận chuyển về nhà máy đã được Công ty Lộc Thịnh thực hiện các công đoạn gia công thành đá thành phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ. Ước tính tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động kinh doanh số đá trộm cắp này là hơn 30 tỷ đồng. Để duy trì hoạt động trái phép trong thời gian dài, phía doanh nghiệp đã thiết lập hệ thống camera giám sát dọc tuyến Quốc lộ 24C, đoạn từ ngã tư Bình Long đến bãi Liên Trì, nhằm theo dõi biến động và cảnh giới sự xuất hiện của lực lượng chức năng.

Trước đó, vào tháng 10/2025, ông Phạm Văn Lộc đã bị khởi tố và thực hiện lệnh khám xét do liên quan đến các vi phạm về quy định bảo vệ môi trường. Việc phát hiện thêm hành vi trộm cắp tài sản cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc khi doanh nghiệp này vừa vi phạm các tiêu chuẩn vận hành, vừa trực tiếp xâm phạm tài nguyên nhà nước để trục lợi tài chính.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục rà soát hồ sơ, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong chuỗi cung ứng và tiêu thụ khoáng sản trái phép này để xử lý triệt để theo khung quy định của pháp luật hiện hành.