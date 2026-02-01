Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố Giám đốc lắp camera để "canh" công an, thu lợi bất chính

23-02-2026 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh “Trộm cắp tài sản” đối với ông Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Lộc Thịnh, liên quan đến hành vi chiếm đoạt và kinh doanh trái phép hơn 250.000 m3 khoáng sản.

Khởi tố Giám đốc lắp camera để "canh" công an, thu lợi bất chính- Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc về tội “Trộm cắp tài sản. Ảnh: CA TPHCM

Quyết định khởi tố bổ sung được đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty TNHH Lộc Thịnh, có trụ sở tại thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn. Kết quả xác minh từ cơ quan chức năng cho thấy, bên cạnh các sai phạm về môi trường đã bị khởi tố vào cuối tháng 10/2025, doanh nghiệp này còn thực hiện hành vi chiếm đoạt tài nguyên khoáng sản quy mô lớn với phương thức tổ chức chặt chẽ.

Dữ liệu điều tra xác định trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 8/2025, lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo tại bãi tập kết Liên Trì, nơi chứa đất đá sau nổ mìn từ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, bị can Phạm Văn Lộc đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên vận hành máy xúc và xe tải ben để vận chuyển trái phép khối lượng khoáng sản này về kho bãi của công ty. Tổng khối lượng đá bị chiếm đoạt được ghi nhận vượt mức 250.000 m3.

Số khoáng sản sau khi vận chuyển về nhà máy đã được Công ty Lộc Thịnh thực hiện các công đoạn gia công thành đá thành phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ. Ước tính tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động kinh doanh số đá trộm cắp này là hơn 30 tỷ đồng. Để duy trì hoạt động trái phép trong thời gian dài, phía doanh nghiệp đã thiết lập hệ thống camera giám sát dọc tuyến Quốc lộ 24C, đoạn từ ngã tư Bình Long đến bãi Liên Trì, nhằm theo dõi biến động và cảnh giới sự xuất hiện của lực lượng chức năng.

Trước đó, vào tháng 10/2025, ông Phạm Văn Lộc đã bị khởi tố và thực hiện lệnh khám xét do liên quan đến các vi phạm về quy định bảo vệ môi trường. Việc phát hiện thêm hành vi trộm cắp tài sản cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc khi doanh nghiệp này vừa vi phạm các tiêu chuẩn vận hành, vừa trực tiếp xâm phạm tài nguyên nhà nước để trục lợi tài chính.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục rà soát hồ sơ, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong chuỗi cung ứng và tiêu thụ khoáng sản trái phép này để xử lý triệt để theo khung quy định của pháp luật hiện hành.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ trưởng Bộ Công an họp với Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới: Cam kết rót vốn vào hạ tầng số Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công an họp với Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới: Cam kết rót vốn vào hạ tầng số Việt Nam Nổi bật

Đại gia Xuân Trường đằng sau loạt công trình tâm linh hút khách mỗi dịp Tết: Vừa tăng vốn DN lên gấp 10 lần, đề xuất xây sân bay Ninh Bình, mở rộng cao tốc Bắc - Nam

Đại gia Xuân Trường đằng sau loạt công trình tâm linh hút khách mỗi dịp Tết: Vừa tăng vốn DN lên gấp 10 lần, đề xuất xây sân bay Ninh Bình, mở rộng cao tốc Bắc - Nam Nổi bật

Bán lẻ Việt Nam bùng nổ quy mô 7 triệu tỷ lớn chưa từng có, Thái Lan gấp rút đưa ra kêu gọi quan trọng

Bán lẻ Việt Nam bùng nổ quy mô 7 triệu tỷ lớn chưa từng có, Thái Lan gấp rút đưa ra kêu gọi quan trọng

00:04 , 23/02/2026
Một câu trả lời từ GS Mỹ đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh gã khổng lồ của Việt Nam

Một câu trả lời từ GS Mỹ đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh gã khổng lồ của Việt Nam

00:04 , 23/02/2026
Doanh nghiệp "đòi" tiền thuế quan thừa từ chính quyền ông Donald Trump ra sao?

Doanh nghiệp "đòi" tiền thuế quan thừa từ chính quyền ông Donald Trump ra sao?

20:40 , 22/02/2026
Doanh nghiệp 'chạy đua' mua bán hàng Tết trên sàn online

Doanh nghiệp 'chạy đua' mua bán hàng Tết trên sàn online

16:18 , 22/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên