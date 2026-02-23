Đầu năm mới, hàng loạt doanh nghiệp ồ ạt tuyển hơn 8.200 lao động, riêng VinFast chiếm hơn 1/3

Theo thông tin mới đây của Sở Nội vụ Hà Tĩnh - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, có 101 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng, với tổng cộng 8.276 lao động cần tuyển. Trong số đó, 14 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển trên 100 lao động. Về trình độ, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp này bao gồm 316 lao động trình độ đại học; 1.472 lao động trình độ trung cấp, cao đẳng; và 6.488 lao động phổ thông.

Đáng chú ý, trong số 101 doanh nghiệp, VinFast Hà Tĩnh dẫn đầu với nhu cầu tuyển 3.000 lao động. Trên thực tế, nhà máy của VinFast tại Hà Tĩnh được khánh thành vào tháng 6/2025, với quy mô 360.000 m2 và công suất lên tới 200.000 xe/năm. Đây cũng chính là nhà máy sản xuất thứ 5 của VinFast hiện đang được triển khai trên toàn cầu.

Nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động sau Tết. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ngoài VinFast, còn có một số doanh nghiệp khác ở Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng lớn ngay sau Tết, bao gồm: May Fivestar Hà Tĩnh tuyển 1.000 lao động; May Haivina Hồng Lĩnh tuyển 500 lao động; Formosa Hà Tĩnh tuyển 500 lao động; May Appatel Tech Hà Tĩnh tuyển 500 lao động …

Hà Tĩnh sẽ tổ chức các phiên giao dịch việc làm, bắt đầu từ ngày 25/2

Nhằm hỗ trợ người lao động xa quê trở về địa phương dịp Tết, lao động chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định, nhất là bộ đội xuất ngũ năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp tổ chức chuỗi phiên giao dịch việc làm chào Xuân 2026 (dự kiến bắt đầu từ ngày 25/2 – hết tháng 3/2026). Chuỗi phiên giao dịch này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, phỏng vấn và tìm kiếm việc làm phù hợp ngay tại địa phương.

Khi tham gia phiên giao dịch, người lao động sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp uy tín; đồng thời hỗ trợ lựa chọn công việc phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và trình độ chuyên môn; phỏng vấn trực tiếp với các doanh nghiệp lớn như VinFast Hà Tĩnh, Formosa Hà Tĩnh...

Bên cạnh đó, người lao động còn được cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo nghề, học ngoại ngữ gắn với việc làm. Đồng thời, người lao động còn được định hướng tham gia chương trình đi học tập và làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với năng lực; cũng như được hỗ trợ kết nối phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp theo từng đợt.

Ngành nào được dự báo "khát" lao động sau Tết?

Trong quý I/2026, số người có việc làm có thể tăng khoảng 300.000 người so với quý trước. Ảnh: manpower

Sau Tết, ngoài Hà Tĩnh, nhu cầu tuyển dụng trên cả nước dự kiến tăng cao. Theo bản tin thị trường lao động Việt Nam do Bộ Nội vụ công bố dự báo, trong quý I/2026, số người có việc làm có thể tăng khoảng 300.000 người so với quý trước, qua đó giúp nâng tổng số lao động có việc làm lên 53 triệu người.

Một số ngành được dự báo tăng nhu cầu tuyển dụng, chẳng hạn như sản xuất, chế biến thực phẩm (tăng 3,1%) và sản xuất phương tiện vận tải (tăng 2,6%). Đáng chú ý, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các vị trí công nhân cơ khí, thợ hàn, thợ lắp ráp, kỹ thuật viên bảo trì và đội ngũ kỹ sư thiết kế, quản lý sản xuất. Hơn nữa, cạnh tranh lao động giữa các doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp trở nên rõ nét hơn, khi kéo theo việc điều chỉnh tiền lương, phụ cấp chuyên cần, hỗ trợ nhà ở, đi lại, để giữ chân người lao động sau Tết.

Ở chiều ngược lại, các ngành sản xuất thuốc lá, hóa chất, sản phẩm hóa chất, sửa chữa - bảo dưỡng - lắp đặt máy móc và thiết bị lại có xu hướng giảm việc làm.

Theo khảo sát thị trường việc làm do Cốc Cốc Research thực hiện với hơn 1.000 người lao động và nhà tuyển dụng trên toàn quốc cho thấy, có 77% người lao động đang ở trạng thái “open to work”.

Đặc biệt, về khái niệm “công việc ổn định”, có 40% người lao động cho rằng yếu tố cốt lõi vẫn là lương, thưởng và chế độ bảo hiểm rõ ràng, được chi trả đầy đủ, đúng hạn. Nhưng dữ liệu khảo sát cũng cho thấy sự thay đổi đáng kể trong quan niệm về ổn định.

Cụ thể, có hơn 20% người lao động coi môi trường làm việc không độc hại, có sự tôn trọng và cân bằng giữa công việc và cuộc sống là yếu tố then chốt để gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Trong khi đó, có khoảng 16,1% coi trọng về vai trò của việc được doanh nghiệp đầu tư đào tạo, nâng cao kỹ năng, từ đó giúp họ không bị tụt hậu trước tốc độ thay đổi nhanh của công nghệ.

Ngoài ra, có 76,9% người lao động sẵn sàng lựa chọn môi trường làm việc lành mạnh, cân bằng hơn, ngay cả khi phải đánh đổi mức lương cao hơn. Với Gen Z, xu hướng này càng rõ hơn khi có tới 60,8% chấp nhận giảm từ 1 - 10% thu nhập để đổi lấy môi trường phù hợp.