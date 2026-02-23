Sân bay do Sun Group vận hành lập kỷ lục lịch sử trong 9 ngày

Theo ghi nhận, trong 9 ngày cao điểm Tết, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ 767 chuyến bay (1.534 lượt hạ cất cánh), trong đó có 371 chuyến bay nội địa (742 lượt hạ cất cánh) và 396 chuyến bay quốc tế (792 lượt hạ cất cánh). Tổng sản lượng chuyến bay tăng 46% so với cùng kỳ Tết năm 2025. Tổng hành khách đạt 260.473 lượt, gồm 116.830 khách trong nước và 143.643 khách quốc tế, tăng 37% so với năm trước.

Đây là một trong những kỳ Tết cao điểm có mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi sân bay đi vào hoạt động năm 2012, đồng thời là đợt thử tải quy mô lớn kể từ khi Cảng được chuyển giao vận hành cho Tập đoàn Sun Group.

Trong suốt kỳ nghỉ Tết, sản lượng khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc tăng dần và duy trì ở mức cao nhiều ngày liên tiếp. Giai đoạn trước và ngay sau giao thừa ghi nhận lượng khách đến đảo tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc quốc tế.

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), sân bay ghi nhận đỉnh khai thác với 188 lượt hạ cất cánh và hơn 33.000 hành khách. Ngày mùng 5 có 92 chuyến bay (184 lượt hạ cất cánh), ngày mùng 6 có 94 chuyến bay (188 lượt hạ cất cánh), đều là những con số cao nhất trong lịch sử vận hành của sân bay này.

Tỷ trọng chuyến bay nội địa tăng mạnh vào cuối kỳ nghỉ khi hành khách đồng loạt trở lại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn để quay lại công việc. Áp lực khai thác vì thế tập trung vào chiều đi, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm buổi chiều và tối.

Sản lượng không giảm đột ngột sau ngày cao điểm mà duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liên tục, cho thấy lưu lượng được phân bổ dày trong toàn bộ kỳ nghỉ tại Phú Quốc, đặt ra yêu cầu về năng lực chịu tải bền vững của hệ thống.

Trong bối cảnh sản lượng tăng mạnh và kéo dài suốt 9 ngày, bài toán đặt ra không chỉ là bổ sung nhân lực hay mở thêm quầy làm thủ tục mà là tổ chức lại hệ thống vận hành theo hướng chủ động và linh hoạt.

Tại khu vực nhà ga, hành khách làm thủ tục từ sớm để kịp giờ bay. Các quầy check-in được mở tối đa theo nhu cầu thực tế; lực lượng điều tiết túc trực tại khu vực soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý nhằm duy trì trật tự, hạn chế ùn ứ.

Ông Nguyễn Bá Quân – Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (đơn vị vận hành Cảng) – cho biết cao điểm năm nay đã được chuẩn bị từ sớm với nhiều kịch bản điều hành cụ thể.

"Ngay trước Tết, chúng tôi đã xây dựng các phương án khai thác theo từng mức sản lượng. Khi lưu lượng tăng cao, hệ thống chuyển sang trạng thái sẵn sàng mà không bị động. Trọng tâm là phân luồng hợp lý, tăng cường nhân sự tại các vị trí then chốt và điều hành linh hoạt theo từng khung giờ", ông Quân nói.

Trước cao điểm Tết, Cảng đã tổ chức các cuộc họp với Cảng vụ hàng không tại Phú Quốc, Công an cửa khẩu (A08), Hải quan cửa khẩu quốc tế, Kiểm dịch y tế quốc tế, Đài kiểm soát không lưu và các hãng hàng không để thống nhất phương án khai thác.

Đại diện Cảng vụ hàng không tại Phú Quốc cho biết sự phối hợp giữa các đơn vị được duy trì chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt cao điểm. Đại diện Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (A08) cũng cho biết công tác kiểm soát hành khách được tăng cường nhưng vẫn bảo đảm thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực soi chiếu.

Song song với điều hành nhân lực, các giải pháp công nghệ được triển khai nhằm hỗ trợ hành khách. Hệ thống Wi-Fi phủ toàn bộ nhà ga; tín hiệu 4G/5G được tăng cường; màn hình hiển thị thông tin chuyến bay được bổ sung. Từ đầu năm 2026, hình thức thu phí tự động không dừng tại khu vực ra vào sân bay cũng được triển khai để giảm ùn ứ phương tiện.

Một hành khách đi chuyến chiều mùng 5 Tết cho biết sân bay khá đông nhưng thủ tục nhanh, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình, không gian sạch sẽ và có không khí Tết.

Với 767 chuyến bay và hơn 260.473 lượt hành khách trong 9 ngày, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận mức tăng trưởng hai con số nhưng hoạt động khai thác vẫn duy trì ổn định. Trong bối cảnh Phú Quốc hướng tới mục tiêu trở thành đô thị biển quốc tế và chuẩn bị cho các sự kiện quy mô lớn như APEC 2027, việc vận hành ổn định trong các dịp cao điểm được xem là bước thử tải quan trọng đối với hạ tầng cửa ngõ hàng không của đảo.

Kỳ Thư