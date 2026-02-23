Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải; Tập đoàn Sơn Hải nghiên cứu, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về điều chỉnh dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú theo phương thức PPP (giai đoạn 1).

Theo Bộ Xây dựng, việc nhà đầu tư kiến nghị triển khai dự án theo quy mô hoàn chỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ với quy hoạch được duyệt và thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 20/1/2026 là nội dung đáng ghi nhận.

Phương án này được cho là có thể nâng cao hiệu quả khai thác, hạn chế phát sinh chi phí khi mở rộng về sau.



Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhấn mạnh việc điều chỉnh quy mô đầu tư thuộc trường hợp điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP và các luật liên quan.

Hiện dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; Cục Đường bộ Việt Nam cùng doanh nghiệp dự án đã ký Hợp đồng Dự án số 39/HĐ.BOT-CĐBVN ngày 5/6/2025 và đang triển khai theo đúng nội dung đã ký kết.



Do đó, mọi thay đổi về quy mô, nội dung đầu tư chỉ được xem xét sau khi hoàn tất đầy đủ thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án, bảo đảm phù hợp với hợp đồng BOT đã ký cũng như thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ đề nghị liên danh nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh theo đúng quy định, trong đó cần làm rõ tác động đến tổng mức đầu tư, phương án tài chính, thời gian thu phí, cơ chế phân bổ rủi ro và các điều khoản liên quan trong hợp đồng.



Đáng chú ý, cơ quan quản lý yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc huy động vốn, tổ chức thực hiện và mọi chi phí, rủi ro phát sinh nếu đề xuất điều chỉnh không được chấp thuận.



Trước đó, vào tháng 12/2025, liên danh Trường Hải – Sơn Hải đã kiến nghị được đầu tư hoàn chỉnh cao tốc Dầu Giây – Tân Phú ngay từ đầu thay vì phân kỳ như phương án hiện tại. Dự án được khởi công giữa tháng 8/2025, giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe với bề rộng nền đường 17m; một số hạng mục như xử lý đất yếu, nền đào đắp cao, nút giao liên thông, cầu và đoạn dừng khẩn cấp được thiết kế theo quy mô hoàn chỉnh 24,75m.



Theo đề xuất mới, toàn tuyến sẽ được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, vận tốc thiết kế 100 km/h theo TCVN 5729:2012. Nhà đầu tư cho rằng phương án này giúp tiết kiệm chi phí gia cố mái taluy, di dời hệ thống an toàn giao thông, giảm huy động thiết bị nhiều lần và thuận lợi hơn trong tổ chức thi công, vận hành.



Cao tốc Dầu Giây – Tân Phú là đoạn đầu của tuyến Dầu Giây – Liên Khương, thuộc nhóm dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia. Tuyến dài hơn 60km, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây và điểm cuối tại xã Phú Lâm (Đồng Nai), tổng mức đầu tư khoảng 8.496 tỷ đồng theo phương thức PPP. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng, hoàn thành vào ngày 19/8/2027.