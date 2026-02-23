Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhận tin vui từ Mỹ, một cổ phiếu thủy sản "bung nóc": Có thể lãi gấp đôi chỉ sau một đêm?

23-02-2026 - 14:36 PM | Doanh nghiệp

Một cổ phiếu thủy sản đầu ngành đang tăng kịch trần ngay trong phiên. Cú hích từ phán quyết thuế của Mỹ giúp doanh nghiệp rộng cửa hoàn nhập 380 tỷ đồng dự phòng, trực tiếp cải thiện mạnh chỉ tiêu lợi nhuận.

Công nhân FMC đang chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu.

Thị trường chứng khoán phiên 23/2 ghi nhận mã FMC của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tăng kịch trần. Diễn biến tích cực này xuất hiện ngay sau khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết quả cuối cùng cho kỳ rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với tôm nước ấm đông lạnh.

Theo phán quyết, nhóm doanh nghiệp hưởng thuế suất riêng biệt như Thực phẩm Sao Ta chỉ chịu mức thuế 4,58%, tương ứng mức ký quỹ thực tế 4,28%. Kết quả này thấp hơn rất nhiều so với mức thuế sơ bộ 35,29% được phía Mỹ đưa ra vào tháng 6 năm trước.

FMC nằm trong nhóm doanh nghiệp hưởng thuế suất riêng biệt

Sự thay đổi về thuế suất tác động trực tiếp đến bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp thông qua các khoản dự phòng. Tính đến ngày 31/12/2025, Thực phẩm Sao Ta đang ghi nhận số dư chi phí phải trả ngắn hạn liên quan đến thuế chống bán phá giá lên tới gần 379,4 tỷ đồng.

Đây là khoản tiền doanh nghiệp đã thận trọng trích lập dựa trên kịch bản thuế suất sơ bộ rủi ro cao. Chỉ tính riêng trong năm 2025, công ty đã phải hạch toán gần 101,9 tỷ đồng vào chi phí bán hàng để dự phòng.

Đáng chú ý, khoản hoàn nhập này có khả năng được ghi nhận ngay vào niên độ 2025 thay vì chờ sang năm sau. Báo cáo tài chính quý 4/2025 lập ngày 19/1/2026 hiện chưa qua kiểm toán. Theo chuẩn mực kế toán hiện hành, phán quyết POR19 được xem là sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán, cung cấp bằng chứng cho nghĩa vụ tài chính đã tồn tại. Do đó, các đơn vị kiểm toán có thể điều chỉnh hồi tố số liệu.

Hiện tại, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2025 đang ở mức 365,7 tỷ đồng. Nếu hạch toán hoàn nhập khoản dự phòng khổng lồ trên sau khi cấn trừ phần tài sản thuế hoãn lại, lợi nhuận ròng của Thực phẩm Sao Ta có thể được cộng thêm xấp xỉ 348 tỷ đồng. Sự điều chỉnh này sẽ đẩy lợi nhuận năm 2025 lên mức hơn 714 tỷ đồng, gần gấp đôi so với số liệu tự lập và cải thiện mạnh mẽ định giá cổ phiếu trên thị trường.

Anh Khôi

