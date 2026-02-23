Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang có nữ tướng mới

Ngày 23/02/2026, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, HOSE: MCH) vừa công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Trương Kim Phượng giữ chức Phó Tổng Giám đốc, có hiệu lực từ ngày 23/02/2026.

Trong vai trò mới, bà Nguyễn Trương Kim Phượng sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách đồng thời ngành hàng Thực phẩm tiện lợi và Đồ uống, với các trọng tâm chiến lược:

(1) Thúc đẩy tăng trưởng hai chữ số, hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20% cho đơn vị kinh doanh;

(2) Chuyển đổi ngành hàng mì ăn liền thành nền tảng bữa ăn hoàn chỉnh, mở rộng giá trị từ sản phẩm đơn lẻ sang hệ sinh thái bữa ăn tiện lợi, bao gồm cả thị trường nội địa và quốc tế;

(3) Dẫn dắt chiến lược “Win every drink occasion -Dẫn đầu mọi khoảnh khắc tiêu dùng đồ uống”, phát triển và mở rộng các thương hiệu chủ lực như Wake-Up 24/7 trên toàn danh mục;

(4) Triển khai mô hình Digital 4P, tận dụng dữ liệu và công nghệ để nâng cao hiệu quả marketing – bán hàng – phân phối – danh mục sản phẩm, đồng thời tăng tốc thực thi chiến lược Go Global của Công ty.

Năm 2026 được xác định là năm đồng bộ và cộng hưởng giữa Retail Supreme và chiến lược digital marketing cá nhân hóa, qua đó mở khóa toàn diện mô hình Digital 4P và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Công ty.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Nguyễn Trương Kim Phượng giữ vị trí Giám đốc Marketing Cấp cao ngành Thực phẩm tiện lợi tại Masan Consumer. Gia nhập Công ty từ năm 2010, với 16 năm gắn bó và trưởng thành, bà đã trực tiếp dẫn dắt một trong những ngành hàng trụ cột của Masan Consumer.

Bà là nhân sự chủ chốt trong hành trình mở rộng thương hiệu OMACHI, tái định vị từ một thương hiệu mì ăn liền truyền thống trở thành thương hiệu thực phẩm tiện lợi cao cấp, sáng tạo, với các dòng sản phẩm tiêu biểu như cơm tự chín, lẩu tự sôi và bộ sưu tập “Quán xá Châu Á” – đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại và nhu cầu trải nghiệm không ngừng nâng cao của người tiêu dùng.

Ông Danny Le – Chủ tịch Masan Consumer chia sẻ:

“Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng thế hệ lãnh đạo trẻ kế cận – những người thấu hiểu sâu sắc người tiêu dùng thời đại mới, nắm vững sức mạnh của công nghệ, đồng thời am hiểu các nguyên tắc cốt lõi của ngành FMCG. Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Trương Kim Phượng là bước đi quan trọng trong hành trình xây dựng một tổ chức Consumer-Tech thành công, qua đó tăng tốc thực hiện sứ mệnh: “Mỗi gia đình thế giới, ít nhất một sản phẩm của Masan”.

Trong năm 2026, Masan Consumer đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai chữ số, với doanh thu dự kiến từ 33.800 – 35.000 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục cải thiện lợi nhuận thông qua nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu cơ cấu danh mục.