Nổ lớn tại công ty sản xuất phốt pho vàng tại Lào Cai, 1 người tử vong

23-02-2026 - 16:21 PM | Doanh nghiệp

Bước đầu xác định, vụ việc xảy ra tại lò sản xuất phốt pho của công ty do sự cố nổ vỡ kép bồn tinh chế. Khi nước trong bồn cạn, phốt pho bốc cháy, sau đó tràn xuống bồn an toàn phía dưới. Sức ép từ vụ nổ khiến một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng.

Theo Dân Việt, khoảng 13h ngày 23/2, tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai) xảy ra một vụ nổ lớn làm khói bốc cao hàng chục mét, bao trùm một phần khu công nghiệp. Vụ việc khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12h22 cùng ngày, Đồn Công an Tằng Loỏng nhận được tin báo từ Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam về việc phát ra 2 tiếng nổ lớn tại khu vực tinh chế của nhà máy.

Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai cứu nạn, cứu hộ và khống chế đám cháy phát sinh sau sự cố.

Bước đầu xác định, vụ việc xảy ra tại lò sản xuất phốt pho của công ty do sự cố nổ vỡ kép bồn tinh chế. Khi nước trong bồn cạn, phốt pho bốc cháy, sau đó tràn xuống bồn an toàn phía dưới. Sức ép từ vụ nổ khiến một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng.

Đến khoảng 13h10, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể trên mái tôn của xưởng kho thành phẩm. Nạn nhân được xác định là anh Vàng Văn L. (SN 1991, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

Doanh nghiệp đang tiếp tục khắc phục hậu quả và cam kết không để hóa chất rò rỉ ra môi trường.

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã có mặt để phong tỏa hiện trường, kiểm tra, xác minh nguyên nhân và đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh.

Hiện nguyên nhân cụ thể và tổng thiệt hại của vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

