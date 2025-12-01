DGC nắm giữ 13.000 tỷ đồng tiền mặt: Bất động sản hay hóa chất mới là "át chủ bài" của ông vua phốt pho?

Nếu "soi" kỹ vào bảng cân đối kế toán, nhà đầu tư sẽ thấy sự chuyển dịch đầy toan tính trong cấu trúc tài chính của "ông lớn" ngành hóa chất này. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, quy mô tổng tài sản của DGC đã tăng gấp hơn 2 lần, từ mức 8.520 tỷ đồng (năm 2021) vọt lên 19.424 tỷ đồng (tính đến tháng 9/2025).

Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là "núi tiền" khổng lồ mà doanh nghiệp này đang nắm giữ. Từ mức 3.632 tỷ đồng năm 2021, lượng tiền mặt và tiền gửi của DGC đã phình to gấp gần 4 lần, đạt con số kỷ lục 13.101 tỷ đồng vào cuối Quý 3/2025 . Việc nắm giữ tới 67,4% tổng tài sản dưới dạng "tiền tươi thóc thật" không chỉ giúp DGC ung dung hưởng lãi suất giữa bối cảnh thị trường biến động, mà còn tạo ra "tấm khiên" thanh khoản vững chắc để sẵn sàng kích hoạt các thương vụ đầu tư lớn.

Bệ đỡ cho khối tài sản đồ sộ này chính là hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn đang duy trì hiệu quả tích cực. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, DGC ghi nhận doanh thu thuần đạ t 8.521 tỷ đồng ﻿(tăng 14% so với cùng kỳ) ﻿ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.532 tỷ đồng ﻿(tăng 9%) Mặc dù thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động, việc duy trì biên lợi nhuận ổn định đã giúp dòng tiền kinh doanh của DGC luôn dồi dào. Tuy nhiên, với một doanh nghiệp sản xuất, lượng tiền mặt quá lớn nằm im trong ngân hàng cũng đặt ra áp lực về hiệu quả sử dụng vốn, và câu trả lời của DGC đã chính thức lộ diện vào cuối năm 2025.

Về phương án giải ngân, động thái mới nhất là việc UBND TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang tại quận Long Biên vào ngày 12/11/2025. Dự án có quy mô hơn 47.470 m2 với tổng mức đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, DGC dự kiến sử dụng 100% vốn tự có để thực hiện, không sử dụng đòn bẩy tài chính. Đây được xem là bước đi nhằm khai thác quỹ đất hiện hữu của nhà máy cũ sau di dời. Theo lộ trình, dự án này được kỳ vọng sẽ đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn trong giai đoạn 2027 – 2028.

Song song với việc tối ưu hóa tài sản đất đai, chiến lược dài hạn của DGC vẫn tập trung vào mảng công nghiệp chế biến sâu. Ngày 12/10/2025, doanh nghiệp đã ký Bản ghi nhớ (MoU) phát triển Dự án Tổ hợp Bô xít – Alumin – Nhôm tại tỉnh Lâm Đồng mới với tổng mức đầu tư dự kiến 58.000 tỷ đồng (2,3 tỷ USD). Trong bối cảnh này, lượng tiền mặt 13.000 tỷ đồng hiện có đóng vai trò quan trọng như nguồn vốn đối ứng để huy động các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế cho dự án.

Ngoài ra, trong giai đoạn ngắn hạn 2025-2027, dòng tiền đầu tư của DGC đang được phân bổ vào các dự án gối đầu. Mảng Ethanol (Đắk Nông) đã vận hành thương mại từ Quý 1/2025 và đang tiếp tục nâng cấp dây chuyền. Dự án Xút - Clo tại Nghi Sơn, sau khi được điều chỉnh tăng vốn lên 2.900 tỷ đồng để mở rộng sản phẩm (Kali Sunfat, ắc quy), đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp về đích vào Quý 2/2026.

Như vậy, bài toán của DGC trong giai đoạn tới là khả năng chuyển hóa nguồn lực tài chính dồi dào thành các tài sản sản xuất và kinh doanh có biên lợi nhuận tốt. Từ vị thế phòng thủ với lượng tiền mặt lớn, DGC đang bước vào chu kỳ mở rộng quy mô đa ngành, bao gồm cả bất động sản và công nghiệp vật liệu.