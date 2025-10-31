Ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới phiên bản 29 chỗ

Sở hữu thiết kế hiện đại, không gian tiện nghi và khả năng vận hành vượt trội, THACO Cruizer 120S không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển an toàn, trải nghiệm thoải mái, mà còn mang đến hiệu quả vận hành tối ưu cho các doanh nghiệp vận tải, du lịch và dịch vụ hành khách.

Thiết kế mang đậm dấu ấn thương hiệu

THACO Cruizer 120S thế hệ mới phiên bản 29 chỗ sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại với mặt ga lăng cấu trúc hình thoi độc đáo, kết hợp họa tiết vát cạnh chữ "T" đặc trưng, hệ thống đèn chiếu sáng ứng dụng công nghệ LED tăng cường khả năng chiếu sáng, nâng cao độ an toàn đồng thời giúp xe nổi bật khi di chuyển vào ban đêm. Gương chiếu hậu tích hợp chức năng chỉnh điện và sấy gương, tối ưu tầm nhìn trong mọi điều kiện thời tiết.

Khoang hành lý với sức chứa lớn, thuận tiện cho việc sắp xếp hành lý

Khoang lái được bố trí khoa học, lấy người lái làm trung tâm với các tiện ích hiện đại như: ghế lái cân bằng hơi, điều chỉnh đa hướng; vô lăng tích hợp nút điều khiển; màn hình trung tâm sử dụng hệ điều hành Android; hệ thống khởi động động cơ Start/Stop (tích hợp chức năng đóng/mở cửa từ xa).

Khoang hành khách rộng rãi, thoáng đãng với chiều cao lọt lòng 1.900 mm, lối đi rộng 420 mm và bước ghế 860 mm. Hệ thống đèn full trần UV tông màu ấm, thư giãn và sang trọng. Ghế ngồi bọc da cao cấp được thiết kế ôm sát cơ thể, có thể ngả 135°, trang bị gác chân góc nâng hạ 55°. Tựa đầu có thể điều chỉnh, kết hợp với đèn đọc sách, cổng sạc USB Type A & C và khay đựng cốc tiện lợi tại từng vị trí. Hệ thống điều hòa BOCK công suất lớn với cửa gió phân bổ đều đến từng ghế, giữ không gian luôn thoáng mát và dễ chịu.

Ngoài ra, xe còn trang bị tùy chọn màn hình LCD 32 inch hệ điều hành Android, hệ thống âm thanh chất lượng cao tích hợp micro không dây và mixer, phục vụ nhu cầu giải trí, thuyết minh cho hành khách trên những chuyến đi.

Đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn trang thiết bị bổ sung, phối màu nội thất theo phong cách riêng, giúp tăng nhận diện thương hiệu.

Vận hành tối ưu với động cơ mạnh mẽ

THACO Cruizer 120S thế hệ mới phiên bản 29 chỗ trang bị động cơ Weichai mới với công suất 430Ps và momen xoắn 2000 N.m, kết hợp hộp số Fast 6 cấp và cầu xe Fangsheng, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, ổn định trên nhiều địa hình.

Đặc biệt, xe sử dụng khung gầm monocoque được cấu tạo từ thép cường lực có tính đồng nhất cao, giúp tăng độ bền, chịu tải tốt và đảm bảo an toàn tối đa. Ngoài ra, xe còn tích hợp nhiều tính năng an toàn thông minh, hỗ trợ tối đa người lái: hệ thống điều khiển hành trình tự động Cruise Control, hệ thống phanh (ABS, ASR), phanh điện từ và camera lùi hồng ngoại giúp tài xế vận hành an toàn trong mọi tình huống.

Chính sách hậu mãi chuyên nghiệp, đồng hành cùng khách hàng

Mẫu xe được áp dụng chính sách bảo hành 03 năm hoặc 200.000km (tùy khách hàng lựa chọn). Bên cạnh đó, hệ thống showroom và xưởng dịch vụ rộng khắp cả nước, giúp khách hàng thuận lợi trong việc bảo hành - bảo dưỡng và sử dụng phụ tùng chính hãng.

Ngoài ra, dịch vụ sửa chữa lưu động 24/7, đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao và trung tâm chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ, mang đến sự an tâm tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng xe.