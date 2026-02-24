Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc bất ngờ đảo chiều giảm

24-02-2026 - 10:04 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới giảm nhẹ trước biến động từ kinh tế Mỹ.

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.249.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.350.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 86.640.000 đồng/thỏi (mua vào) và 89.333.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:02 ngày 24/2. Như vậy mức giá này giảm nhẹ so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm hơn 1% xuống 86,7 đô la một ounce, chấm dứt đợt tăng giá kéo dài bốn ngày khi các nhà đầu tư chốt lời trong bối cảnh bất ổn thương mại dai dẳng và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Trong diễn biến mới nhất, công ty logistics toàn cầu FedEx đã đệ đơn kiện đòi hoàn tiền đầy đủ sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ thuế quan khẩn cấp của ông Donald Trump.

Hôm thứ Hai (23/2), giá bạc tăng mạnh sau khi ông Trump đe dọa nâng thuế quan toàn cầu từ 10% lên 15% để đáp trả phán quyết của Tòa án. Sự thay đổi lập trường chính sách này làm dấy lên lo ngại rằng các thỏa thuận thương mại hiện có có thể bị phá vỡ, mặc dù các đối tác thương mại lớn cho đến nay vẫn duy trì các thỏa thuận của họ với Washington.

Ông Donald Trump cũng cảnh báo về mức thuế cao hơn đối với các quốc gia "chơi trò chơi" với các thỏa thuận thương mại hiện tại. Về mặt địa chính trị, thị trường vẫn tập trung vào các cuộc đàm phán Mỹ-Iran dự kiến sẽ tiếp tục vào thứ Năm. Trump nhắc lại sự ưu tiên của mình đối với một giải pháp đàm phán nhưng cảnh báo rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân.

