Giá bạc tăng vọt lên gần 90 triệu đồng/kg sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 3.263.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.364.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 87.013.116 đồng/thỏi (mua vào) và 89.706.442 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:53 ngày 23/2. Ngay khi mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá bạc thỏi đã tăng mạnh từ 79 triệu đồng/kg lên 89 triệu đồng/kg, tức tăng mạnh 10 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng 6% lên trên 87 USD/ounce, kéo dài đà tăng sang phiên thứ tư liên tiếp khi căng thẳng thuế quan leo thang thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng thuế suất toàn cầu từ 10% lên 15% sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ mức thuế "có đi có lại" của ông. Trong khi đó, người đứng đầu thương mại châu Âu hôm Chủ nhật (22/2) cho biết ông sẽ tìm cách đình chỉ việc phê chuẩn một thỏa thuận thương mại với Mỹ, còn Ấn Độ trì hoãn các cuộc đàm phán nhằm hoàn tất một thỏa thuận tạm thời với Washington.

Tuy nhiên, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tuyên bố rằng các thỏa thuận thương mại hiện có với các đối tác chủ chốt, bao gồm Trung Quốc, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc, sẽ vẫn có hiệu lực.

Các nhà đầu tư cũng phải đối mặt với nỗi lo ngại ngày càng tăng rằng chính quyền ông Donald Trump có thể khởi động hành động quân sự chống lại Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ, mặc dù các nhà ngoại giao dự kiến sẽ nhóm họp lại tại Geneva vào thứ Năm (26/2).

Bạc và các kim loại khác có thể chứng kiến khối lượng giao dịch cao hơn trong tuần này khi thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài.