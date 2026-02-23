Giá cà phê hôm nay 23-2: Dự báo từ Tổ chức Cà phê quốc tế

Hôm nay, 23-2, các sàn giao dịch cà phê trên thế giới mở cửa hoạt động vào buổi chiều, thị trường trong nước cũng chính thức giao dịch trở lại sau 1 tuần nghỉ Tết.

"Chốt" trước Tết được giá hơn

Giá cà phê thế giới tham chiếu giao tháng 5-2026 ở mức 3.591 USD/tấn với Robusta, 6.300 USD/tấn với Arabica.

Giá cà phê trong nước quy đổi theo tỉ giá ở mức 92.500 đồng/kg.

Trong khi đó, một số nhà vườn nếu "chốt giá" trước Tết, nhận cọc 20%, nay giao hàng cho đại lý có thể được giá 97.000 – 98.000 đồng/kg.

Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) vừa công bố báo cáo tháng 2-2026, cho thấy xuất khẩu cà phê tháng 12-2025 tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nếu xuất khẩu cà phê ở khu vực Nam Mỹ (Brazil và Colombia) chững lại với mức giảm 15% thì khu vực châu Á và châu Đại Dương tăng 38%, nhờ cà phê từ Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ.

Riêng Việt Nam, ICO cho biết tăng trưởng xuất khẩu cà phê 30%, chủ yếu do nền xuất khẩu năm trước thấp.

ICO dự báo giá Arabica có thể giảm trong ngắn hạn còn Robusta duy trì ở mức cao

Giá Robusta duy trì mức cao

Dự báo và triển vọng thị trường sắp tới, ICO cho biết nguồn cung được cải thiện nhờ thời tiết thuận lợi tại Brazil, Uganda và Việt Nam.

Giá cà phê Arabica có thể chịu áp lực giảm ngắn hạn khi nguồn cung từ Brazil hồi phục. Trong khi đó, giá cà phê Robusta vẫn duy trì mức cao do tồn kho sàn London còn thấp (0,71 triệu bao 60 kg) và nhu cầu cà phê hòa tan tăng.

Dự báo trung hạn, trong quý I và II/2026, ICO cho rằng có khả năng giao dịch cà phê ổn định, biên độ dao động giá hẹp. Tuy nhiên, thị trường vẫn nóng ở kỳ hạn giao gần, phản ánh nhu cầu giao ngay mạnh.

Các nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam và Indonesia, tiếp tục đóng vai trò chính về nguồn cung cà phê Robusta cho thế giới.



