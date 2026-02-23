Giá bạc tăng mạnh trước ngày vía Thần Tài, thị trường bắt đầu nhộn nhịp

Giá bạc tăng liên tục

Cụ thể, giá bạc thế giới sáng 23/2 đang niêm yết ở ngưỡng 84,55 USD/ounce. Bạc tăng tốc mạnh mẽ trong phiên cuối tuần khi người dân tìm đến kênh trú ẩn an toàn giữa những biến động chính trị phức tạp toàn cầu, đặc biệt là sau thông tin liên quan thuế của Tổng thống Donald Trump.

Tại thị trường trong nước, tính đến sáng hôm nay giá bạc đã phiên phục hồi thức 3 liên tiếp lên gần mốc 90 triệu đồng/kg. Đây là mức tăng trưởng cao nhất sau kỳ Tết Nguyên đán khi trước đó giá bạc có lúc rơi xuống ngưỡng 75 triệu đồng/kg.

Những dòng người xếp hàng đi mua bạc trong sáng ngày 23/2.

Cụ thể lúc9h36, giá bạc của Ancarat được niêm yết ở mức 3.370..000/lượng bán ra và 3.269.000/lượng mua vào. Đối với dòng sản phẩm bạc thỏi 1 kg thì Ngân Long Quảng Tiến 999 Ancarat 999 (1kg) đang niêm yết ở mức 89,867 - 87,173 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra); Đông Sơn Tụ Bảo 999 (1kg) được niêm yết ở mức 90,000 - 87,345 triệu/kg (mua vào - bán ra). Đây hiện là mức giá cao nhất trong hệ thống các doanh nghiệp kinh doanh bạc trên thị trường.

Thị trường vía Thần Tài trở nên nhộn nhịp

Mặc dù còn 3 ngày nữa mới đến ngày vía Thần Tài (Mùng 10 tháng Giêng), thế nhưng thị trường vàng bạc trên cả nước đã bắt đầu sôi động. Các cửa hàng vàng bạc lớn như Công ty Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat… luôn rơi vào tình trạng khách xếp hàng đông đúc cả ngày, nhiều sản phẩm cháy hàng ngay khi mới ra mắt.

Sản phẩm Thần Tài Vạn Phúc 5 lượng của Ancarat.

Phục vụ cho ngày vía Thần Tài, đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Ancarat cho biết đã chuẩn bị sẵn 20.000 sản phẩm Thần Tài Vạn Phúc 5 lượng, được chế tác từ bạc 99.9% nguyên khối. Tuy nhiên, chỉ trong ngày đầu mở bán các sản phẩm này liên tục cháy hàng, thậm chí các cửa hàng Ancarat quy định mỗi khách chỉ được mua 1 sản phẩm.

Ngoài sản phẩm Thần Tài Vạn Phúc, các dòng sản phẩm ngựa vàng 1 chỉ, Ngân Mã 5 lượng, Song Mã 5 lượng, Ngân long hay Sư tử 1 lượng, 5 lượng, 1kg cũng được người dân săn đón.

Trước đó, Ancarat cũng đã tích hợp phân phối đưa các sản phẩm này lên app ngân hàng BIDV, Vietinbank, và kinh doanh thông qua các phiên livestream của cửa hàng. Những nền tảng này cũng đã nhận sự quan tâm lớn với hơn 7.000 lượt bình luận mua bán và liên tục sold-out hàng ngay lập tức.

“Nắm bắt thị trường vía Thần Tài luôn sẽ có lượt khách đông đúc dồi dào nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hơn 50.000 sản phẩm bạc cho dịp này, giúp khách hàng mua sẽ nhận được ngay sản phẩm, đúng tiêu chí cầu may mắn năm mới. Tuy nhiên, thị trường vàng bạc năm nay khá nhộn nhịp, ngay từ mùng 4 các cửa hàng Ancarat đã mở cửa trở lại nhưng cung vẫn không đủ cầu”, ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat chia sẻ.

Phía Ancarat cũng cho biết thêm, sản phẩm Thần Tài sẽ được mở bán liên tục để phục vụ cho vía Thần Tài mùng 10 hằng tháng. Vì vậy, khách hàng chưa mua được dịp này có thể mua ở những đợt sau. Đặc biệt, cửa hàng chỉ bán hàng có sẵn, không nhận được trước.