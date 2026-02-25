Honda City thế hệ mới có thể trông thế này: Như Prelude lai concept xe điện, thêm loạt trang bị 'xịn' đấu Vios, Accent

Hãng xe Nhật Bản được cho là đã bắt đầu phát triển Honda City thế hệ tiếp theo. Đây là mẫu sedan chủ lực của hãng, tạo dựng danh tiếng nhờ sự bền bỉ, thực dụng và giá trị sử dụng cao trong phân khúc. Nếu đúng lộ trình, mẫu sedan này có thể ra mắt vào năm 2028.

Honda City có thể lên đời mới vào năm 2028. Honda City là một mẫu sedan cực kỳ phổ biến và đến nay vẫn là một trong những lựa chọn thực dụng, được ưa chuộng trong phân khúc. Ảnh: Honda

Lấy cảm hứng từ 0 Series và Prelude

Theo thông tin từ hãng, Honda City thế hệ thứ 6 sẽ mang thiết kế "radical" – tức thay đổi mạnh mẽ so với thế hệ hiện hành. Ngôn ngữ này được cho là chịu ảnh hưởng từ concept 0 Series sedan từng được Honda giới thiệu, cũng như mẫu coupe Prelude.

Dù còn hai năm nữa mới xuất hiện, một nghệ sĩ đồ họa đã dựng thử hình ảnh Honda City mới dựa trên hai mẫu xe nói trên. Kết quả cho thấy phần đầu xe mang phong cách tối giản, hiện đại với cụm đèn pha mảnh, sơn tối màu. Lưới tản nhiệt gần như hòa vào một dải màu đen chạy ngang, logo Honda đặt chính giữa.

Thực chất, bản dựng này sử dụng nền tảng thiết kế của Prelude - mẫu coupe hybrid 2 cửa - sau đó kéo dài thân xe để tạo thành sedan 4 cửa.

Hình dung của nghệ sĩ CGI về Honda City thế hệ mới dựa trên những tiết lộ có được đến nay. Ảnh: Cartoq

Điểm đáng chú ý là bản dựng không xuất hiện chi tiết mạ chrome, thay vào đó là phong cách thể thao, liền mạch. Ở thân xe, Honda City thế hệ mới được hình dung với mái dốc kiểu fastback và đường viền cửa sổ thẳng, tạo cảm giác thanh thoát.

Nếu Honda thực sự kết hợp tinh thần của 0 Series (sedan thuần điện tương lai) và Prelude, phần đuôi City có thể mang hơi hướng coupe rõ nét hơn, thay vì dáng sedan truyền thống như hiện nay.

Có thể bổ sung loạt trang bị cao cấp

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc (ở Ấn Độ có Skoda Slavia và Volkswagen Virtus liên tục nâng cấp, ở Việt Nam có Toyota Vios và Hyundai Accent kỳ phùng địch thủ), Honda nhiều khả năng sẽ bổ sung thêm trang bị cho City.

Danh sách nâng cấp có thể bao gồm: kcửa sổ trời toàn cảnh, ghế chỉnh điện nhớ vị trí, ghế thông gió và massage, màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, vô-lăng đa chức năng, điều hòa tự động và hệ thống Honda Sensing (ADAS) phiên bản mới.

Honda City thế hệ mới có thể tăng sức cạnh tranh bằng loạt trang bị cao cấp, nhưng điều này cũng có thể kéo theo giá tăng khá nhiều. Ảnh: Cartoq

Vẫn dùng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên?

Về vận hành, Honda City thế hệ thứ 6 được dự đoán tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên đã tinh chỉnh cho sedan. Ở thế hệ hiện tại, Honda mới chuyển từ cấu hình SOHC sang DOHC, do đó nhiều khả năng hãng chưa thay đổi nền tảng động cơ mà chỉ điều chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới.

Phiên bản xăng tiêu chuẩn có thể duy trì hộp số sàn và CVT. Trong khi đó, bản hybrid nhiều khả năng vẫn dùng động cơ 1.5L chu trình Atkinson kết hợp hộp số e-CVT.

Mẫu sedan sẽ trở nên cao cấp hơn, cạnh tranh tốt hơn trước các đối thủ sừng sỏ. Ảnh: Cartoq

Trước khi City thế hệ mới ra mắt vào năm 2028, Honda được kỳ vọng sẽ tung bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu sedan này. Đồng thời, Elevate cũng có thể được bổ sung biến thể hybrid nhằm tăng sức cạnh tranh.