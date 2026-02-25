Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất

Trong bối cảnh nhu cầu tích lũy vàng bạc ngày càng linh hoạt, giao dịch qua ứng dụng đang trở thành lựa chọn tiện lợi cho nhiều người. Bài viết này sẽ hướng dẫn từng bước cách mua vàng bạc online trên ứng dụng eGold, từ đăng ký tài khoản đến hoàn tất giao dịch.

Tìm kiếm và tải ứng dụng eGold của DOJI trên AppStore/Cửa hàng Play

Truy cập ứng dụng và đăng ký thông tin

Điền đầy đủ thông tin, chuẩn bị ảnh chân dung, ảnh chụp căn cước công dân 2 mặt (dung lượng dưới 5MB)

Sau khi đăng ký thành công, mã khách hàng sẽ được gửi vào tài khoản mail

Để mua sản phẩm vàng/bạc, chọn “Mua sản phẩm”, chọn sản phẩm vàng/bạc muốn mua, số lượng và bấm “Xác nhận”.

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận về điện thoại. Khách hàng cũng có thể kiểm tra lịch sử giao dịch trên ứng dụng eGold.

Để đăng ký nhận sản phẩm trực tiếp, chọn “Đăng ký rút sản phẩm”, chọn sản phẩm vàng/bạc, số lượng, thời gian nhận và cửa hàng gần nhất.



