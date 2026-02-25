Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất

25-02-2026 - 11:15 AM | Thị trường

Không cần ra tiệm xếp hàng chờ đợi, người dùng vẫn có thể giao dịch mua - bán vàng bạc ngay trên điện thoại.

Trong bối cảnh nhu cầu tích lũy vàng bạc ngày càng linh hoạt, giao dịch qua ứng dụng đang trở thành lựa chọn tiện lợi cho nhiều người. Bài viết này sẽ hướng dẫn từng bước cách mua vàng bạc online trên ứng dụng eGold, từ đăng ký tài khoản đến hoàn tất giao dịch.

Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất - Ảnh 1.

Tìm kiếm và tải ứng dụng eGold của DOJI trên AppStore/Cửa hàng Play

Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất - Ảnh 2.

Truy cập ứng dụng và đăng ký thông tin

Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất - Ảnh 3.

Điền đầy đủ thông tin, chuẩn bị ảnh chân dung, ảnh chụp căn cước công dân 2 mặt (dung lượng dưới 5MB)

Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất - Ảnh 4.

Sau khi đăng ký thành công, mã khách hàng sẽ được gửi vào tài khoản mail

Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất - Ảnh 5.
Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất - Ảnh 6.
Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất - Ảnh 7.

Để mua sản phẩm vàng/bạc, chọn “Mua sản phẩm”, chọn sản phẩm vàng/bạc muốn mua, số lượng và bấm “Xác nhận”.

Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất - Ảnh 8.

Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất - Ảnh 9.
Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất - Ảnh 10.

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận về điện thoại. Khách hàng cũng có thể kiểm tra lịch sử giao dịch trên ứng dụng eGold.

Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất - Ảnh 11.
Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất - Ảnh 12.
Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất - Ảnh 13.
Không cần xếp hàng từ sớm, đây là cách mua bạc nhanh nhất - Ảnh 14.

Để đăng ký nhận sản phẩm trực tiếp, chọn “Đăng ký rút sản phẩm”, chọn sản phẩm vàng/bạc, số lượng, thời gian nhận và cửa hàng gần nhất.


Tuấn Đăng

Nhịp sống thị trường

