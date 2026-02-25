Miền Bắc bước vào cao điểm nồm ẩm, máy hút ẩm giá mềm lên ngôi

Mùa nồm ẩm đến tại miền Bắc cũng là thời điểm một sản phẩm gia dụng chuyên biệt "lên ngôi", đó là máy hút ẩm.

Dạo qua các siêu thị điện máy những ngày này, lượng khách tìm mua máy hút ẩm tăng mạnh. Trên các nền tảng thương mại điện tử, lượng tìm kiếm cũng tăng đột biến. Theo đại diện của Giga Digital, từ ngay sau kỳ nghỉ Tết, lượng tìm kiếm và đặt hàng máy hút ẩm ghi nhận mức tăng gần 30 lần so với tháng 1/2025.

“Khách đến hỏi và mua máy hút ẩm rất đông, nhất là các dòng có công suất từ 10–20 lít/ngày phù hợp với diện tích phòng khách, phòng ngủ của gia đình,” đại diện này cho biết.

Bên cạnh dòng sản phẩm mới, nhiều khách hàng còn quan tâm tới các mẫu máy hút ẩm cũ, hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng vì giá mềm hơn nhưng vẫn đảm bảo công suất hút ẩm hiệu quả trong điều kiện thời tiết nồm ẩm như hiện tại.

Năm nay, lượng sản phẩm máy hút ẩm mới được đưa về Việt Nam tăng mạnh so với các năm. Các dòng máy hút ẩm đa dạng về công suất, tính năng và giá bán. Nhiều sản phẩm được trang bị thêm các tính năng tiện ích như chế độ sấy khô quần áo, chức năng diệt khuẩn và lọc không khí, điều khiển từ xa bằng ứng dụng điện thoại, giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng.

Giá bán của máy hút ẩm trên thị trường dao động khá lớn, dao động từ khoảng 2-4 triệu đồng cho các thương hiệu như Nagakawa, Kangaroo, Gree, cho đến 7-10 triệu từ các thương hiệu lớn như Sharp, Electrolux, LG.﻿

Theo ghi nhận, các dòng máy hút ẩm Lumias dung tích 12L hiện vẫn là phân khúc bán chạy nhờ mức giá dễ tiếp cận và phù hợp không gian căn hộ phổ biến. Tuy nhiên, các dòng dung tích lớn hơn như 20L, 30L và 60L cũng đang ghi nhận mức độ quan tâm và lựa chọn ngày càng tăng, khi người dùng ngày càng ưu tiên khả năng hút ẩm mạnh và vận hành ổn định cho diện tích rộng.



Máy hút ẩm dung tích 12L vẫn là phân khúc bán chạy nhất hiện nay.

Rút kinh nghiệm từ đợt tăng nhu cầu đột biến này, hãng đã chủ động chuẩn bị cho mùa nồm sau Tết bằng việc tăng lượng nhập hàng lên gấp 10 lần so với các năm trước nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.﻿

Không chỉ các gia đình có nhu cầu, nhiều văn phòng, cửa hàng, kho xưởng cũng tìm đến các dòng máy hút ẩm công suất lớn hơn nhằm bảo vệ thiết bị, hàng hóa khỏi ẩm mốc trong mùa nồm kéo dài. Một chủ cửa hàng quần áo tại Hà Nội chia sẻ: “Trước đây mỗi khi trời nồm, quần áo trong cửa hàng trở nên ẩm ướt, mùi ẩm mốc rất khó chịu. Từ khi mua máy hút ẩm công suất lớn, tình trạng này cải thiện rõ rệt.”

Nhìn chung, với diễn biến thời tiết ẩm ướt kéo dài và dự báo mưa dông còn tiếp tục trong nhiều ngày tới, máy hút ẩm trở thành một trong những thiết bị gia dụng được người tiêu dùng tìm kiếm nhiều nhất tại miền Bắc. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn máy hút ẩm phù hợp với diện tích không gian sống, đồng thời chú ý sử dụng an toàn, vệ sinh máy định kỳ để đạt hiệu quả tốt nhất trong việc cải thiện môi trường trong nhà.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, miền Bắc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với rãnh gió Tây trên cao, khiến mưa xuất hiện liên tiếp trên diện rộng và có khả năng kéo dài đến đầu tháng 3. Dự báo thời tiết cho thấy từ nay đến hết tháng 2, khu vực này sẽ có vài đợt mưa chủ yếu là mưa nhỏ, mưa phùn và mưa rào rải rác. Một số thời điểm, đặc biệt là vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3, mưa vừa kèm dông có thể xuất hiện ở một vài nơi, nhất là tại khu vực vùng núi và trung du.



