Trước 'xe du lịch thương hiệu THACO', tỷ phú Trần Bá Dương có gần 30 năm xây 'đế chế' khủng: Bắt tay Kia, Mazda, Peugeot, BMW lắp xe và vẫn đang mở rộng tiếp

Ngay sau Tết Nguyên đán, thị trường ô tô Việt Nam xôn xao trước phát biểu của ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), về việc doanh nghiệp này sẽ ra mắt thương hiệu xe du lịch (ô tô dưới 9 chỗ) mang tên chính mình (THACO) vào năm 2027.

Đây không phải là một tuyên bố ngẫu hứng, mà là kết quả của một lộ trình tích lũy bền bỉ suốt gần 30 năm. Để hiểu tại sao THACO tự tin khẳng định sẽ làm chủ hoàn toàn chiếc xe du lịch mang bản sắc Việt, chúng ta cần nhìn lại "hành trình vạn dặm" bắt đầu từ những bãi đất trống tại Chu Lai.

1997 - Khởi đầu từ quy mô rất nhỏ

Năm 1997, Công ty TNHH Thương mại Ô tô Trường Hải thành lập tại Đồng Nai. Hoạt động ban đầu tập trung vào kinh doanh, sửa chữa xe cũ và đóng thùng xe tải trên nền xe cơ sở nhập khẩu. Đây là giai đoạn đội ngũ kỹ thuật làm quen với cấu tạo cơ khí ô tô thực tế.

2003 - Bước ngoặt lớn xây dựng nền móng

Năm 2003 đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhất: THACO quyết định đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam). Tại đây, doanh nghiệp triển khai xây dựng Nhà máy Sản xuất và Lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải trên diện tích 38 ha, vốn đầu tư giai đoạn đầu đạt 400 tỷ đồng.

Tại đây, THACO tập trung làm chủ mảng xe thương mại (xe tải và xe bus) thông qua việc chuyển giao công nghệ từ các đối tác. Việc sản xuất xe tải giúp THACO tích lũy kinh nghiệm về chế tạo khung gầm, hàn bấm thân vỏ và vận hành quy trình sơn tĩnh điện quy mô lớn. Đây chính là "căn cứ địa" để THACO xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, tạo tiền đề kỹ thuật vững chắc trước khi bước sang mảng xe du lịch phức tạp hơn.

2007 - Bắt tay Kia

THACO hợp tác với Tập đoàn Kia (Hàn Quốc) từ năm 2007. Đây là thương hiệu xe du lịch đầu tiên THACO sản xuất, lắp ráp tại Chu Lai, đặt nền móng cho toàn bộ mảng xe con của doanh nghiệp. Mẫu xe Kia đầu tiên được lắp ráp là Morning.

- Thời điểm khánh thành nhà máy: Tháng 12/2007.

- Quy mô hạ tầng: Diện tích nhà máy đạt 31 ha.

- Năng lực sản xuất: Công suất thiết kế đạt 50.000 xe/năm.

- Danh mục sản phẩm: Xe Kia lắp ráp cho thị trường trong nước hiện có Morning, Soluto, K3, K5, Sonet, Seltos, Sportage, Sorento và Carnival. Ngoài ra, doanh nghiệp còn xuất khẩu các mẫu Soluto, Cerato và Grand Carnival sang các nước trong khu vực ASEAN.

2011 - Bắt tay Mazda

Sau thành công của Kia, năm 2011, THACO ký kết hợp tác với Tập đoàn Mazda (Nhật Bản). Sự kiện này không chỉ đa dạng hóa danh mục sản phẩm mà còn đưa công nghệ sản xuất của THACO lên một tầm cao mới.

- Thời điểm khánh thành nhà máy: Nhà máy Vina Mazda khánh thành năm 2011. Đặc biệt, tháng 3/2018, THACO khánh thành nhà máy lắp ráp xe Mazda mới hiện đại nhất Đông Nam Á.

- Quy mô hạ tầng: Diện tích nhà máy đạt 33 ha.

- Năng lực sản xuất: Công suất thiết kế đạt 100.000 xe/năm.

- Danh mục sản phẩm: Các dòng xe Mazda lắp ráp tại Chu Lai bao gồm Mazda2 (thế hệ trước), Mazda3, Mazda6 (hiện không còn được phân phối), CX-3, CX-5 và CX-8. Một số dòng xe Mazda đã được xuất khẩu trong khu vực ASEAN.

2013 - Bắt tay Peugeot

Năm 2013, THACO bắt tay với Tập đoàn PSA (nay là Stellantis), chính thức lắp ráp và phân phối xe thuộc thương hiệu Peugeot. Các sản phẩm được lắp ráp tại Nhà máy xe du lịch cao cấp (THACO Luxury Car Plant).

- Thời điểm khánh thành nhà máy: Tháng 5/2019

- Quy mô hạ tầng: 8,1 ha

- Năng lực sản xuất: Công suất thiết kế đạt 20.000 xe/năm.

- Danh mục sản phẩm: Nhà máy lắp ráp đầy đủ các phân khúc xe Peugeot, tiêu biểu là 2008, 3008, 5008 và Traveller.

2018 - Bắt tay BMW

Sự kiện hợp tác với Tập đoàn BMW vào năm 2018 và triển khai lắp ráp trong nước (CKD) từ cuối năm 2022 là cột mốc khẳng định năng lực sản xuất của THACO AUTO đã đạt đến tiêu chuẩn khắt khe nhất của ngành công nghiệp ô tô Đức.

Các dòng xe BMW được lắp ráp trên dây chuyền chuyên biệt tại nhà máy THACO Luxury Car, tận dụng hạ tầng kỹ thuật cao cấp và hệ thống kiểm soát chất lượng chuẩn châu Âu. Hiện nhà máy lắp ráp các dòng xe chủ lực gồm BMW 3 Series, 5 Series, X3 và X5.

2026 - Bắt tay Jeep, RAM

Jeep và RAM là các thương hiệu cũng thuộc tập đoàn Stellantis (đối tác cùng sở hữu thương hiệu Peugeot). Đầu năm mới, THACO chính thức cho treo bảng hiệu tên các thương hiệu này lên hệ thống showroom của mình, dù thông tin hợp tác đã được đồn đoán từ năm trước.

Có thể thấy, hành trình từ một xưởng sửa chữa cơ khí đến việc làm chủ dây chuyền sản xuất của những thương hiệu hàng đầu thế giới như Kia, Mazda, Peugeot hay BMW là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững của THACO AUTO. Việc liên tục đầu tư vào hạ tầng sản xuất hiện đại và hệ sinh thái linh kiện phụ trợ tại Chu Lai không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, mà còn tạo ra nền tảng kỹ thuật vững chắc để bước vào giai đoạn tự chủ hoàn toàn.