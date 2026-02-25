Lộ diện xe tay ga mới của Honda

Mới đây, Honda Việt Nam đã âm thầm đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe tay ga hoàn toàn mới. Giới mê xe nhanh chóng nhận ra đây có thể là "người anh em" song sinh của Honda Lead nhưng lại sở hữu diện mạo góc cạnh cực kỳ bắt mắt, hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho thị trường xe máy trong nước thời gian tới.

Dù mang phần thân xe đậm tính thực dụng của dòng Lead 125 quen thuộc với cốp chứa đồ siêu rộng và yên xe thấp gọn gàng, mẫu xe mới này lại sở hữu một thiết kế vô cùng phá cách. Theo tìm hiểu từ các chuyên gia, đây rất có thể là chiếc Honda LD125Link hiện đang được phân phối tại thị trường Trung Quốc.

Hình ảnh trong Công báo sở hữu công nghiệp cho thấy một mẫu xe máy của Honda

Điểm nhấn ấn tượng nhất đập vào mắt người nhìn nằm ở phần đầu xe. Cụm đèn pha và mặt nạ được thiết kế vuốt nhọn, dứt khoát, mang hơi hướng sang trọng của mẫu xe ga cao cấp Honda SH300i nhưng được thu gọn tinh tế để phù hợp với phân khúc 125cc.

Các mảng ốp thân xe cũng được gọt giũa sắc sảo hơn, rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngoài có phần tròn trịa quen thuộc để khoác lên mình diện mạo trẻ trung và thể thao. Ở phía sau, cụm đèn hậu cách điệu cùng xi-nhan đặt thấp tách rời giúp tổng thể đuôi xe trở nên mới mẻ và khác biệt so với số đông.

Không chỉ thay đổi lớp áo bên ngoài, mẫu xe tay ga bí ẩn này còn sở hữu những trang bị công nghệ khiến nhiều đối thủ phải dè chừng. Đáng chú ý nhất là cụm đồng hồ dạng màn hình LCD tròn độc đáo có hiển thị cả vòng tua máy, một chi tiết mang hơi hướng cổ điển pha lẫn hiện đại cực kỳ hiếm gặp trên các dòng xe tay ga phổ thông của Honda tại Việt Nam.

Về mặt an toàn, xe hướng tới trải nghiệm tối ưu cho người dùng đô thị khi được tích hợp sẵn chìa khóa thông minh Smartkey cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS an toàn cho bánh trước. Trái tim của chiếc xe là khối động cơ 124cc làm mát bằng gió cưỡng bức, sản sinh công suất 9,4 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn 10Nm, đáp ứng hoàn hảo và bền bỉ cho nhu cầu di chuyển liên tục trên những con phố đông đúc hằng ngày.

Tại thị trường quốc tế, mẫu Honda LD125Link này đang được phân phối với mức giá quy đổi rơi vào khoảng 46 triệu đồng. Con số này được đánh giá là cực kỳ cạnh tranh khi đặt lên bàn cân, ngang ngửa với phiên bản cao cấp nhất của dòng Honda Lead 125 đang bán tại đại lý Việt Nam.

Mặc dù việc đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp trong Công báo số 454 chưa phải là lời khẳng định chắc nịch về thời điểm ra mắt chính thức, nhưng động thái này của Honda Việt Nam cho thấy họ đang rục rịch làm mới dải sản phẩm chiến lược của mình. Nếu thực sự được đưa về nước, mẫu xe này chắc chắn sẽ là một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn, phả hơi nóng trực tiếp vào các đối thủ trong cùng phân khúc xe tay ga tầm trung dành cho gia đình.