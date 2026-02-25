Giá cà phê hôm nay 25-2: Quay đầu tăng mạnh, chưa đến lúc lo thừa cung

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 25-2 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn ICE London tăng 2,27%-3,42%, trong khi giá Arabica tăng 2,38%-2,68%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta tăng 80 USD/tấn, lên 3.640 USD/tấn; giá Arabica tăng 160 USD/tấn, lên 6.290 USD/tấn.

Thị trường trong nước hôm nay dự kiến cũng sẽ tăng trở lại từ mốc bình quân 93.400 đồng/kg (trước giờ sàn London giao dịch).

Giá cà phê tăng trở lại

Theo báo cáo của Cepea – một tổ chức nghiên cứu ở Brazil – vụ cà phê 2026-2027 của nước này được dự báo lập kỷ lục, vượt cả vụ 2020-2021. Kịch bản này được cho là sẽ giúp bổ sung nguồn dự trữ, song không dẫn đến tình trạng dư thừa đáng kể.

Theo dữ liệu do Conab (Công ty Cung ứng Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil) công bố, sản lượng cà phê niên vụ 2026-2027 tại Brazil dự kiến đạt 66,2 triệu bao loại 60 kg (gồm cả Arabica và Robusta), tăng 17,1% so với niên vụ trước – mức kỷ lục mới.

Đáng chú ý, bên cạnh điều kiện thời tiết thuận lợi, niên vụ 2026-2027 còn được đánh giá là chu kỳ hai năm thuận lợi. Trong đó, sản lượng Arabica có thể đạt 44,1 triệu bao, tăng 23,3% so với vụ trước; Robusta dự kiến đạt 22,1 triệu bao, tăng 6,4% so với cùng kỳ.



