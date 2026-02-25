Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 25-2: Quay đầu tăng mạnh, chưa đến lúc lo thừa cung

25-02-2026 - 08:54 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng với cả Robusta và Arabica; Brazil dự kiến được mùa vẫn chưa đáng ngại

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 25-2 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn ICE London tăng 2,27%-3,42%, trong khi giá Arabica tăng 2,38%-2,68%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta tăng 80 USD/tấn, lên 3.640 USD/tấn; giá Arabica tăng 160 USD/tấn, lên 6.290 USD/tấn.

Thị trường trong nước hôm nay dự kiến cũng sẽ tăng trở lại từ mốc bình quân 93.400 đồng/kg (trước giờ sàn London giao dịch).

Giá cà phê hôm nay 25-2: Quay đầu tăng mạnh, chưa đến lúc lo thừa cung - Ảnh 1.

Giá cà phê tăng trở lại

Theo báo cáo của Cepea – một tổ chức nghiên cứu ở Brazil – vụ cà phê 2026-2027 của nước này được dự báo lập kỷ lục, vượt cả vụ 2020-2021. Kịch bản này được cho là sẽ giúp bổ sung nguồn dự trữ, song không dẫn đến tình trạng dư thừa đáng kể.

Theo dữ liệu do Conab (Công ty Cung ứng Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil) công bố, sản lượng cà phê niên vụ 2026-2027 tại Brazil dự kiến đạt 66,2 triệu bao loại 60 kg (gồm cả Arabica và Robusta), tăng 17,1% so với niên vụ trước – mức kỷ lục mới.

Đáng chú ý, bên cạnh điều kiện thời tiết thuận lợi, niên vụ 2026-2027 còn được đánh giá là chu kỳ hai năm thuận lợi. Trong đó, sản lượng Arabica có thể đạt 44,1 triệu bao, tăng 23,3% so với vụ trước; Robusta dự kiến đạt 22,1 triệu bao, tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Việt Nam vừa đón 'tin vui 500 triệu USD' từ châu Âu


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam vừa đón 'tin vui 500 triệu USD' từ châu Âu

Việt Nam vừa đón 'tin vui 500 triệu USD' từ châu Âu Nổi bật

Mỹ giảm mạnh thuế chống bán phá giá, tôm Việt Nam vẫn gặp áp lực từ 1 đối thủ lớn

Mỹ giảm mạnh thuế chống bán phá giá, tôm Việt Nam vẫn gặp áp lực từ 1 đối thủ lớn Nổi bật

Lộ diện xe tay ga mới của Honda

Lộ diện xe tay ga mới của Honda

08:50 , 25/02/2026
Giá vé máy bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh tăng vọt sau Tết

Giá vé máy bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh tăng vọt sau Tết

08:13 , 25/02/2026
Truy đuổi xuyên Đại Tây Dương, Mỹ vừa chặn bắt một tàu chở dầu bất hợp pháp, hoạt động dưới tên giả

Truy đuổi xuyên Đại Tây Dương, Mỹ vừa chặn bắt một tàu chở dầu bất hợp pháp, hoạt động dưới tên giả

08:05 , 25/02/2026
9 món đồ giúp “đánh bay” nồm ẩm trong nhà, có món giá chỉ từ 25.000 đồng

9 món đồ giúp “đánh bay” nồm ẩm trong nhà, có món giá chỉ từ 25.000 đồng

07:51 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên