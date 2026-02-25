Giá bạc tăng mạnh

Giá bạc thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch chiều ngày 25/2, vượt ngưỡng 90 USD/ounce và tiến sát mức cao nhất trong vòng một tháng, khi nhà đầu tư gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn trước loạt bất ổn về thuế quan, địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Theo dữ liệu thị trường, giá bạc giao ngay tăng hơn 3%, lên khoảng 90,5 USD/ounce. Đà đi lên được thúc đẩy sau khi Mỹ chính thức áp mức thuế toàn cầu tạm thời 10% từ ngày 24/2. Truyền thông quốc tế cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc nâng mức thuế này lên 15%, trong bối cảnh phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ tuần trước đã bác bỏ các biện pháp thuế quan trả đũa trên diện rộng từng được cựu Tổng thống Donald Trump áp dụng.

Những thay đổi liên quan đến chính sách thương mại của Mỹ làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng và thương mại toàn cầu, qua đó thúc đẩy dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư an toàn như kim loại quý. Bên cạnh yếu tố thuế quan, căng thẳng địa chính trị cũng góp phần hỗ trợ giá bạc. Giới đầu tư đang dõi theo vòng đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran lần thứ ba dự kiến diễn ra tại Geneva vào thứ Năm (26/2), trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, đà tăng của bạc có thể đối mặt với lực cản từ chính sách tiền tệ. Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng lãi suất đang suy giảm. Quan chức Fed Susan Collins cho rằng việc duy trì lãi suất ở mức hiện tại thêm một thời gian có thể là phù hợp, khi thị trường lao động vẫn cải thiện và rủi ro lạm phát còn dai dẳng. Lãi suất duy trì ở mức cao thường gây áp lực lên các tài sản không sinh lãi như bạc.

Dưới góc độ kỹ thuật, các chuyên gia nhận định xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về phía tích cực. Ông James Hyerczyk, chuyên gia phân tích tại FX Empire, cho biết trong khoảng hai tuần gần đây, mỗi khi giá bạc điều chỉnh về các vùng hỗ trợ, lực mua lại xuất hiện khá rõ nét. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đã chuyển từ trạng thái bán ra khi giá tăng sang xu hướng tích lũy khi giá giảm.

Việc bạc vượt qua mốc 83,61 USD/ounce được xem là tín hiệu quan trọng về mặt kỹ thuật, đánh dấu sự cải thiện của xu hướng tăng. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, yếu tố then chốt không chỉ nằm ở cú bứt phá mà ở khả năng duy trì mốc này như một vùng hỗ trợ mới. Nếu nền giá được củng cố vững chắc trên ngưỡng này, mục tiêu 92,87 USD/ounce trong ngắn hạn được đánh giá là khả thi.

Dù vậy, áp lực chốt lời vẫn xuất hiện, đặc biệt khi thị trường tiến gần cuối tuần và các rủi ro vĩ mô chưa hạ nhiệt. Tâm lý phòng thủ có thể khiến giá biến động mạnh trong các phiên tới.

﻿Tại thị trường trong nước, giá bạc cũng theo đà tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc thỏi 999 1kg có giá là 90,2 triệu đồng/kg (mua vào) và 93 triệu đồng/kg (bán ra), tăng 17,7% trong vòng 7 ngày qua.