Thuế giảm, tôm Việt tăng tốc vào thị trường Mỹ

25-02-2026 - 15:00 PM | Thị trường

Chính sách thuế thuận lợi giúp ngành tôm tận dụng cơ hội mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và nâng chất lượng sản phẩm.

Tại thị trường Hoa Kỳ, doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam vừa đón tin vui khi mức thuế chống bán phá giá giảm mạnh còn 4,58%, thấp hơn nhiều so với mức 35,29% công bố trước đó, theo kết quả rà soát hành chính lần thứ 19 của phía Hoa Kỳ.

Việc được áp thuế chống bán phá ở mức thấp là lợi thế quan trọng để ngành tôm Việt Nam bứt phá trong năm nay. Nhiều doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long đang đón nhận tín hiệu tích cực này.

Hoa Kỳ hiện là một trong những thị trường có đơn hàng xuất khẩu lớn đối với Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam. Việc giảm mạnh chính sách thuế không chỉ giảm áp lực về tài chính mà còn là cơ hội để nhà máy nâng công suất, mở rộng thị trường.

Ông Võ Văn Phục - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam cho biết: "Chúng tôi nhận được thông tin tích cực về thuế chống bán phá giá tôm. Với mức này, người nông dân và doanh nghiệp Việt Nam vẫn trụ được vào thị trường Hoa Kỳ trong thời gian tới"

Cà Mau là tỉnh có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước với hơn 430.000 ha. Hiện toàn tỉnh có gần 90 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản, với quy mô hơn 600.000 tấn mỗi năm. Việc chính sách thuế giảm đáng kể so với trước sẽ đồng nghĩa với việc chi phí nhập khẩu tôm vào Hoa kỳ thấp hơn, mở ra cơ hội để tôm Việt Nam cạnh tranh mạnh hơn với các nước.

Ông Nguyễn Chí Thiện - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau cho hay: "Đối với các doanh nghiệp đang xuất khẩu thì chúng tôi đang khuyến khích và hỗ trợ cho họ để cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng và sản xuất theo mô hình tuần hoàn, tận dụng tái chế các phụ phẩm chế biến các nguyên vật liệu mới để đáp ứng các thị trường ngày càng khắt khe hơn về giảm phát thải".

Việc Hoa Kỳ giảm mạnh thuế nhập khẩu đang mở ra cửa sáng cho ngành tôm Việt Nam. Nếu tận dụng tốt cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, con tôm Cà Mau nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục khẳng định vị thế tại một trong những thị trường nhập khẩu tôm lớn và quan trọng nhất thế giới.

Việt Nam vừa đón 'tin vui 500 triệu USD' từ châu Âu

Theo Chí Điển

VTV

