Khách bay đêm qua sân bay Tân Sơn Nhất chật kín, giá cước xe công nghệ tăng vọt

Ngày 25-2 (mùng 9 tháng Giêng), số liệu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy trong ngày tiếp tục có trên 1.047 chuyến bay với trên 164.000 lượt hành khách.

Đây là một trong những ngày có lượng khách qua sân bay đông nhất trong dịp Tết Nguyên đán.

Đáng nói, lượng khách đến vượt trên 102.000 lượt, phản ánh nhu cầu trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết vẫn chưa hạ nhiệt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, không chỉ các chuyến bay vào khung giờ cao điểm ban ngày, nhiều người đã chọn bay đêm trong bối cảnh vé máy bay khan hiếm từ sau Tết tới khoảng mùng 10 tháng Giêng.

Rạng sáng 25-2, khu vực nhà ga hành khách, Cảng hàng không quốc tế Vinh chật kín khách trên các chuyến bay trở lại TPHCM. Trong đó, khá nhiều chuyến bay bị chậm (delay) từ 1-2 tiếng so với lịch khởi hành khiến nhiều gia đình có con nhỏ phải vạ vật ở sân bay lúc nửa đêm, rạng sáng.

Khách ngồi chờ bay ở sân bay Vinh rạng sáng 25-2 và chờ đợi đặt xe công nghệ ở nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Hành khách chờ khởi hành đêm, rạng sáng 25-2 ở sân bay Vinh

Anh Mạnh Đạt (ngụ TPHCM) cho biết gia đình anh có chuyến bay từ Vinh vào TPHCM rạng sáng mùng 9, với lịch khởi hành ban đầu là 23 giờ 40 phút. Tuy nhiên, gần tới giờ khởi hành, hãng thông báo máy bay delay tới 0 giờ 10 phút, rồi tiếp tục delay tới 0 giờ 30 phút.

"Thời gian bay chỉ khoảng 1 giờ 40 phút nhưng hơn 3 giờ sáng, chuyến bay mới hạ cánh xuống nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Cả gia đình về tới nhà hơn 4 giờ sáng. Trong khi đó, rất nhiều chuyến bay khác tôi nghe loa thông báo chậm từ 1-2 tiếng, người lớn, trẻ em chờ đợi vạ vật ở nhà ga" – anh Đạt kể.

Tại khu vực ga đến, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, một số chuyến bay bị chậm giờ trả hành lý hoặc thất lạc khiến hành khách tốn thêm thời gian chờ đợi. Đặc biệt, việc gọi xe công nghệ không dễ với cước phí rất cao.

Cước phí xe công nghệ hơn 530.000 đồng cho cự ly gần 14 km từ nhà ga T3 về phường Bình Trưng, TPHCM, tăng hơn gấp đôi so với ngày thường

Chị Hoàng Ánh (ngụ TPHCM) kể khuya ngày hôm qua 24-2, chị và hai con nhỏ bay từ Hà Nội vào TPHCM tới nhà ga T3. Chị đặt xe công nghệ về phường An Khánh với cự ly khoảng 12km nhưng giá cước ô tô hiển thị hơn 500.000 đồng, tăng hơn gấp đôi so với ngày thường.

"Không chỉ giá cước tăng, khu vực đặt xe công nghệ ở tầng 1 trong tình trạng kẹt cứng, ùn ứ kéo dài nên khách phải chờ rất lâu mới tới lượt. Bay từ Hà Nội vào TPHCM hơn 2 tiếng nhưng thời gian lấy hành lý, gọi xe cũng mất gần cả tiếng đòng hồ" – chị Ánh than.

Nhiều tài xế công nghệ xác nhận giá cước ban đêm từ nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về các khu vực ở TPHCM tăng gấp đôi hoặc gấp ba so với ngày thường, do nhu cầu tăng cao và thời gian để tài xế di chuyển vào khu vực đón khách kéo dài.



