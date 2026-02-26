Siêu Robot sản xuất vaccine về Việt Nam: Toàn bộ quy trình không cần con người, tốc độ chiết rót hàng trăm lọ/phút, độ chính xác từ 0,1 ml

Ngày 24/2, Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) đã ký hợp đồng với Tập đoàn Syntegon (Đức) mua dây chuyền sản xuất vaccine ứng dụng công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới cho Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC.

Dây chuyền ứng dụng công nghệ "No Touch Transfer" - chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc, sử dụng robot và buồng cách ly hoàn toàn isolator cùng các giải pháp kiểm soát quy trình tiên tiến nhằm tăng đến mức tối đa tự động hoá trong khu vực vô trùng. Toàn bộ quy trình từ cấp bao bì, chiết rót đến đóng gói đều được thực hiện bởi robot và các quy trình chuyên biệt.

Dây chuyền có thể sản xuất 4 dạng thức vaccine phổ biến gồm lọ dung dịch, lọ đông khô, xi lanh và bút tiêm. Hệ thống vận hành với tốc độ chiết rót lên đến hàng trăm lọ hoặc ống mỗi phút, khả năng chiết chính xác từ 0,1 ml đến 20 ml.

Đối với các sản phẩm nhạy cảm với oxy, dây chuyền tích hợp giải pháp bổ sung khí trơ trước khi đóng nút nhằm bảo đảm độ ổn định và chất lượng tối ưu của sản phẩm.

Nhờ nền tảng công nghệ này, nguy cơ nhiễm vi sinh và tiểu phân được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo môi trường vô trùng, chất lượng an toàn, định lượng chính xác cho từng liều vaccine, đồng nhất chất lượng giữa các lô sản xuất và hỗ trợ truy xuất dữ liệu phục vụ quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để các sản phẩm vaccine sản xuất tại nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe EU-GMP, US-FDA, WHO-GMP…

Toàn bộ dây chuyền thiết bị sẽ được thiết kế, sản xuất tại Đức ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dự kiến lắp đặt từ tháng 8/2027 và vận hành vào cuối năm 2027.

Việc đầu tư dây chuyền công nghệ cao cấp này, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC chính thức gia nhập nhóm 20 nhà máy trên thế giới sở hữu công nghệ tiên tiến hàng đầu của Syntegon trong giai đoạn sản xuất đầu tiên.

Syntegon là tập đoàn có hơn 160 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị công nghệ cao cho ngành dược, sinh phẩm với các đối tác lâu năm là các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD, BioNTech, Johnson & Johnson…

Trong khi đó, nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC khởi công tháng 5/2025 tại Bến Lức, Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng và công suất 100 triệu liều mỗi năm.

Đến nay, VNVC đã đạt được những thỏa thuận chuyển giao công nghệ, nội địa hoá các vaccine quan trọng với các hãng vaccine toàn cầu như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD…



