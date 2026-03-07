Theo CNBC, việc giá dầu tăng do thiếu hụt nguồn cung đã buộc Chính phủ Mỹ phải ban hành lệnh miễn trừ có thời hạn 30 ngày cho Ấn Độ trong việc thu mua dầu thô từ Liên bang Nga.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh tại Iran đang gây ra những lo ngại sâu sắc về sự đứt gãy nguồn cung năng lượng trên phạm vi toàn cầu. Trước đó, Mỹ từng áp đặt mức thuế trừng phạt lên đến 25% đối với Ấn Độ vì mua dầu thô của Nga nhưng mức thuế này đã được bãi bỏ vào tháng trước.

Việc Mỹ nới lỏng các quy định đối với Ấn Độ được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt áp lực thiếu hụt nguồn cung. Sau thông tin về lệnh miễn trừ, giá dầu Brent và giá dầu WTI đã có sự hạ nhiệt nhẹ hơn 1% vào ngày hôm nay. Giá giao dịch sau đó lần lượt được ghi nhận ở mức 84,42 đô la và 79,92 đô la mỗi thùng.

Hiện nay, Ấn Độ giữ vai trò là quốc gia lọc dầu lớn thứ 4 và là nước xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ lớn thứ 5 trên thế giới. Quốc gia Nam Á này cũng là nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới và đang phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh năng lượng.

Lưu lượng giao thông tàu thương mại ở rìa eo biển Hormuz gần bờ biển Iran.

Trong thời gian qua, New Delhi đã nỗ lực thay thế nguồn cung từ Nga bằng các đơn hàng từ khu vực Trung Đông. Nhưng cuộc xung đột vũ trang Mỹ - Iran đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cung ứng năng lượng từ các quốc gia vùng Vịnh. Tình trạng này buộc Ấn Độ phải quay trở lại tăng cường nguồn cung từ Moscow để đảm bảo nhu cầu trong nước.

“Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã tích cực tìm kiếm nguồn cung dầu thô Nga ngay lập tức kể từ cuối tuần trước”, Muyu Xu - nhà phân tích nghiên cứu cấp cao về dầu thô cho biết.

Theo ước tính từ các đơn vị theo dõi dữ liệu năng lượng, New Delhi có thể đã thực hiện mua tới 6 đến 8 triệu thùng dầu Nga trong những ngày vừa qua.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessant nhận định rằng biện pháp này chỉ mang tính chất ngắn hạn. Ông cho rằng lệnh miễn trừ sẽ không đem lại lợi ích tài chính quá lớn cho Nga.

Nguyên nhân được đưa ra là do lệnh này chủ yếu giải quyết cho lượng dầu mỏ hiện đang bị mắc kẹt trên các tàu vận chuyển ngoài khơi.

Chính phủ Mỹ đang thực hiện nhiều biện pháp kìm chế giá dầu.

Bên cạnh đó, Chính phủ Mỹ cũng đang triển khai thêm nhiều bước đi khác nhằm kiềm chế đà tăng của giá dầu. Một trong những biện pháp cụ thể là cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị cho các tàu chở dầu thực hiện hành trình đi qua Vịnh Ba Tư. Trong tuần qua, giá dầu thô tại Mỹ đã tăng tổng cộng khoảng 20% do những diễn biến leo thang của xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã khẳng định về việc thực hiện các biện pháp tiếp theo để giảm áp lực lên giá dầu. Ông cho rằng những hành động hiện tại sẽ góp phần làm tăng sự ổn định của khu vực và ổn định giá dầu trong dài hạn.

Về phía Ấn Độ, khả năng tiếp cận nguồn cung hiện tại đạt khoảng 100 triệu thùng dầu. Lượng dự trữ này ước tính đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước trong vòng 45 ngày. Chuyên gia dự báo hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ sẽ chưa chịu ảnh hưởng ngay lập tức trong khoảng 3 đến 4 tuần tới.

Những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài. Việc tìm kiếm các nguồn cung thay thế từ khu vực khác như Venezuela cũng gặp nhiều trở ngại do khoảng cách địa lý khiến thời gian vận chuyển kéo dài.