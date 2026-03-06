Mỹ đón tin vui lớn từ Venezuela

Theo các nguồn tin am hiểu thỏa thuận được trang tin Axios dẫn lại, Venezuela và Mỹ vừa đạt được một thỏa thuận thương mại lớn liên quan đến vàng, cho thấy quan hệ kinh tế giữa hai nước đang có dấu hiệu gia tăng trong bối cảnh tình hình chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này có nhiều thay đổi gần đây.

Theo thỏa thuận, công ty khai thác mỏ nhà nước của Venezuela là Minerven sẽ cung cấp từ 650 đến 1.000 kg vàng dạng doré (vàng chưa tinh luyện hoàn toàn) cho tập đoàn kinh doanh hàng hóa quốc tế Trafigura. Hợp đồng yêu cầu các thỏi vàng đạt hàm lượng khoảng 98% trước khi được đưa đi tinh luyện.

Theo kế hoạch, Trafigura sẽ vận chuyển số vàng này tới các nhà máy tinh luyện tại Mỹ thông qua một thỏa thuận riêng với chính phủ Mỹ. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận thương vụ, song không công bố chi tiết về giá trị cụ thể của hợp đồng.

Với mức giá vàng hiện vào khoảng 166.000 USD/kg, giá trị của hợp đồng có thể dao động từ hơn 100 triệu USD đến khoảng 166 triệu USD tùy theo khối lượng giao dịch cuối cùng.

Thỏa thuận được cho là có sự hỗ trợ từ Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum, người đã đến Venezuela ngày 4/3 để thảo luận về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và khoáng sản. Trong chuyến thăm này, ông Burgum cũng được cho là đã đóng vai trò thúc đẩy việc hoàn tất hợp đồng vàng giữa hai bên.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Washington đang tăng cường kiểm soát và hợp tác khai thác các nguồn tài nguyên chiến lược của Venezuela, đặc biệt là dầu mỏ và khoáng sản. Theo Axios, đây là thỏa thuận khai thác tài nguyên thứ ba được thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết hoạt động khai thác dầu tại Venezuela đang dần được khôi phục và đánh giá cao sự hợp tác giữa hai quốc gia. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez.

Cùng ngày, bà Rodríguez thông báo kế hoạch cải cách luật khai khoáng nhằm thu hút đầu tư quốc tế và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Mỹ tại Caracas.

Theo Alicia Garcia-Herrero, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại ngân hàng Natixis, Venezuela đang nắm giữ khoảng 8.000 tấn vàng, lên tới 1 triệu carat kim cương thô, cùng các khoáng sản chiến lược như coltan, đất hiếm, niken, đồng, kẽm, thiếc, tungsten và titanium. Một số thống kê nội bộ của Venezuela cho biết nước này có ít nhất khoảng 300.000 tấn đất hiếm tiềm năng, nhưng con số này chủ yếu dựa trên các ước tính chính phủ và khảo sát ban đầu. ﻿

Theo giới quan sát, thỏa thuận vàng mới có thể mở ra giai đoạn hợp tác kinh tế sâu rộng hơn giữa hai nước, đồng thời giúp Venezuela tiếp cận thị trường Mỹ và nguồn tài chính ổn định hơn, trong khi Washington cũng đảm bảo nguồn cung khoáng sản phục vụ ngành công nghiệp trong nước.

