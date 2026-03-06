Khách hàng đầu tiên trúng vàng 999.9 từ chương trình “Mở Năm Khởi Sắc” của BVBank

Sự kiện không chỉ mang lại niềm vui cho khách hàng may mắn mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tích lũy thông minh đầu năm, với cơ hội nhận hàng trăm giải thưởng giá trị dành cho khách hàng tham gia các sản phẩm dịch vụ của BVBank.

Khách hàng may mắn là một nữ khách hàng gửi tiết kiệm tại BVBank Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh. Đại diện ngân hàng đã trực tiếp trao giải thưởng đến khách hàng tại điểm giao dịch trong không khí vui tươi, phấn khởi. Chia sẻ tại buổi nhận thưởng, khách hàng cho biết quyết định gửi tiết kiệm tại BVBank đến từ mức lãi suất cạnh tranh cùng các chính sách ưu đãi linh hoạt đầu năm: "Tại Bắc Ninh, BVBank là ngân hàng mà tôi rất tin dùng bởi không chỉ lãi suất cạnh tranh mà nhân viên chăm sóc rất chu đáo. Khi được giới thiệu tham gia chương trình, tôi cũng thử xem mình có là người may mắn trúng được vàng hay không. Tôi rất vui khi đây là sự thật. Hy vọng có nhiều khách hàng nữa cũng sẽ gặp may mắn giống như tôi. Tìm được một ngân hàng tin tưởng để gửi tiết kiệm, chăm sóc tư vấn tận tình mà có nhiều ưu đãi thiết thực là điều tôi rất hài lòng. Cám ơn các bạn BVBank Từ Sơn", nữ khách hàng chia sẻ.

Theo đại diện BVBank, đây mới chỉ là một trong những giải thưởng vàng đầu tiên của chương trình, và hành trình tìm kiếm các chủ nhân may mắn vẫn đang tiếp tục đến ngày 31/3/2026. Chương trình vẫn còn 02 giải 3 chỉ vàng 999.9 cùng hàng trăm giải thưởng giá trị khác đang chờ đợi khách hàng trong thời gian tới. Điều này mang đến thêm nhiều cơ hội để khách hàng vừa tích lũy tài chính hiệu quả, vừa gia tăng khả năng trúng thưởng hấp dẫn.

Triển khai từ ngày 15/01/2026 đến hết 31/03/2026, "Mở Năm Khởi Sắc" là chương trình dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm, mở thẻ hoặc vay vốn trong dịp đầu năm, nổi bật là sản phẩm tiền gửi.

Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm bằng VND với mỗi 500 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ nhận 01 mã tham gia cào điện tử và có cơ hội trúng thưởng trực tiếp tại điểm giao dịch với các giải thưởng vàng 999.9 cùng nhiều giải thưởng tiền mặt giá trị.

Song song đó, tất cả khách hàng gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được tham gia quay số cuối kỳ, với cơ hội nhận các giải thưởng là Sổ tiết kiệm trị giá từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, chương trình không chỉ áp dụng cho sản phẩm tiền gửi mà còn mở rộng sang nhiều dịch vụ tài chính khác. Cụ thể, khách hàng mở mới thẻ tín dụng hoặc vay tín chấp có cơ hội nhận ưu đãi hoàn tiền lên đến 5 triệu đồng theo điều kiện chương trình. Với dịch vụ nhận kiều hối, khách hàng được miễn phí báo có; đồng thời khi gửi tiết kiệm sẽ được cộng thêm 0,4%/năm lãi suất theo quy định. Ngoài ra, khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm theo thể lệ áp dụng còn được hoàn 300.000 đồng phí bảo hiểm.

Việc triển khai đồng bộ ưu đãi trên nhiều nhóm sản phẩm thể hiện định hướng đa dạng hóa giải pháp tài chính của BVBank, tạo điều kiện để khách hàng linh hoạt lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu, đồng thời gia tăng cơ hội nhận thưởng trong suốt thời gian chương trình.

Hành trình tìm kiếm những chủ nhân tiếp theo của các giải vàng 999.9 vẫn đang tiếp tục đến hết ngày 31/03/2026. Thông tin chi tiết chương trình được cập nhật tại website chính thức của BVBank: bvbank.net.vn.